Две крупнейшие нефтяные компании США - ExxonMobil и Chevron провели переговоры об объединении, сообщила газета Wall Street Journal. Если слияние произойдет, то образовавшийся тандем станет второй по величине нефтяной компанией в мире по рыночной капитализации и объемам добычи, уступая только саудовскому гиганту Saudi Aramco.

До пандемии среднесуточная добыча нефти Saudi Aramco достигала 12 млн баррелей в сутки, а совокупная добыча Exxon и Chevron составляла более 5 млн баррелей, тогда как объемы добычи конкурентов BP - 2,6 млн, Royal Dutch Shell - 3,6 млн баррелей, а крупнейшая российская компания "Роснефть" добывала 5,8 млн баррелей. Даже после кризисного для всех нефтяников 2020 года суммарная рыночная стоимость ExxonMobil и Chevron превышает 350 млрд долларов.

Издание сообщает, что переговоры прошли в начале 2020 года и были весьма серьезными, стороны дошли до обсуждения юридических нюансов слияния. Вероятнее всего, дальнейший процесс сближения двух крупнейших американских игроков на нефтяном рынке затормозился из-за падения спроса и цен на энергоресурсы весной прошлого года. Но сейчас в период восстановления рынка диалог может быть продолжен.

Слияние этих компаний вписывается в общий тренд происходящего в нефтяной отрасли США и может оказать серьезнейшее влияние на мировой рынок. Череда банкротств мелких и средних сланцевых компаний привела совсем не к кризису отрасли в США, а консолидации многих предприятий в руках крупных игроков. Если в 2018 году лидерами здесь были Anadarko Petroleum, Whiting Petroleum, Occidental Petroleum и некоторые другие названия, которые едва ли что-то скажут не специалисту, то сейчас в живых из них осталась только Occidental, поглотившая Anadarko. Лидерами же стали ExxonMobil и Chevron.

"Предпосылки для переговоров о слиянии двух крупнейших нефтедобытчиков есть - пандемия вызвала кризис на нефтяном рынке, который, в свою очередь, спровоцировал раунд консолидации", - говорит аналитик "Альфа-Капитала" Юлия Мельникова. По ее мнению, в прошлом году ряд M&A (слияний и поглощений) нефтяников был необходим не столько для расширения бизнеса, сколько для предотвращения потенциальных банкротств. Exxon и Chevron также столкнулись с финансовыми сложностями, уточнила эксперт.

Оптимизация капитальных затрат обеспечит дивидендные выплаты и позволит развивать новые проекты. Также слияние добавит гибкости компании в части менеджмента активов, наименее рентабельные из которых могут быть проданы, считает Мельникова.

Мелким и средним сланцевым компаниям приходилось снижать или даже совсем останавливать добычу в периоды падения цен на нефть. Запас прочности у крупных компаний значительно больше не только за счет объемов средств, но и за счет удешевления производства. Себестоимость добычи у гигантов вроде Exxon и Chevron, как правило, ниже, чем у более мелких компаний. А сообща они могут без особых проблем пережить и какой-то период цен ниже рентабельности.

Для мирового рынка это означает растущий риск перепроизводства нефти. Главной подрывной силой для сделки ОПЕК+ с момента ее заключения в конце 2016 года была растущая сланцевая добыча в США. Она снижала эффективность организованного сокращения участников соглашения, что в результате привело к его развалу перед пандемией.

Успех повторного альянса ОПЕК+ в 2020 году также был связан с производством в США, добыча здесь снизилась на 2 млн баррелей в сутки. Но это также стало причиной постепенной консолидации сланцевого производства в руках крупных игроков. Недавно финансовый директор Chevron Пьер Бребер заявил, что компания пока не планирует наращивать добычу. По его мнению, условия для увеличения производства возникнут уже во второй половине этого года. В случае слияние с Exxon суммарно компании смогут дополнительно выбросить на мировой рынок до 1 млн баррелей в сутки.

С точки зрения американских экспертов, компании уже упустили шанс объединиться в 2020 году. Новый президент США Джо Байден считается сторонником "чистой энергетики" и развития ВИЭ в стране, а демократическая партия едва ли поддержит сделку о слиянии, в результате которой появится гигантская монополия.