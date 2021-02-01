ЕАЭС начнет переговоры с Ираном о зоне свободной торговли

В этом году странам Евразийского союза (ЕАЭС) - России, Казахстану, Беларуси и другим - вряд ли удастся отыграть внешнеторговые потери 2020 года. По мнению Андрея Слепнева, члена коллегии (министра) по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), союзу понадобится пару лет, чтобы торговля восстановилась.

В 2020 товарооборот ЕАЭС с третьими странами упал на 16,5%, а внутри союза на 11%. Это связано с колебаниями цен на энергоносители, пояснил Слепнев. Однако падение по несырьевому неэнергетическому экспорту выглядит не так драматично - он снизился только на 6% как по взаимной, так и по внешней торговле. В физических объемах экспорт в третьи страны даже показал прирост 3%. "Рост поставок в физическом выражении дает надежду на дальнейшую динамику по мере стабилизации ситуации в мире", - сказал министр ЕЭК. Внутренние несырьевые поставки в физическом выражении также выросли - на 1%. Причем 12% прироста пришлось на сельхозпродукцию, которая стала настоящим драйвером торговли в 2020 году.

Меняется структура экспорта - появились поставки по полиэтилену, пластику, это связано с запуском крупных перерабатывающих комплексов. "Надеемся, что структура с ростом несырьевого неэнергетического экспорта будет и дальше меняться", - отметил министр ЕЭК. Диверсификация экспорта - признак хорошей экономики.

Подтолкнуть внешнюю торговлю союза могут торговые соглашения и формирование зон свободной торговли, полагает Слепнев. В первом полугодии 2021 года евразийская комиссия планирует возобновить переговоры по Африке (в частности, с Египтом), а также с Индией. Исследуются перспективы формирования зон свободной торговли с Индонезией и Монголией. В работе еще несколько направлений, которые ЕЭК анонсирует, как только достигнет договоренностей.

Многообещающим регионом для сотрудничества Слепнев назвал страны АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии). Он напомнил, что у ЕЭК уже есть действующее соглашение со Вьетнамом, а в ближайшее время будут ратифицированы необходимые документы с Сингапуром. "С Вьетнамом это была первая общая сделка с дальним зарубежьем. В результате был активный рост экспорта. После некоторого спада в 2020 году опять был рост на 20 с лишним процентов, что достаточно приличный показатель", - рассказал Слепнев.

В 2021 году запланированы первые консультации по созданию зоны свободной торговли с Ираном. Временное соглашение с ним действует с осени 2019 года. Согласно документу, зона должна быть создана в течение трех лет.

Важным вопросом в переговорах станут расчеты и использование принципов свободной торговли с учетом санкционного давления на Иран, поделился министр ЕЭК. "Мы расчитываем выработать эффективные механизмы и постепенно доведем процесс до полноценной сделки, которая снимет многие ограничения", - пояснил он.

По мере стабилизации международной обстановки вокруг Ирана соглашение станет еще более востребованным, выразил надежду Слепнев. По мере урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, решения вопроса о железнодорожном узле на Южном Кавказе и интеграцией его с иранской транспортной инфраструктурой, откроются транспортные ворота на юг, в том числе по индийскому направлению.