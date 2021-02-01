Всеволод Лобода родился в Киеве в семье преподавателя русского языка и оперной певицы.
В 1930 году, окончив среднюю школу, Всеволод переехал в Москву. Учился в ФЗУ. Работал на заводе. В 1935 году поступил в Литературный институт. Писал стихи. Печатался в журналах "Литературная учеба", "Костер".
В начале войны работал на радио, потом ушел на фронт. Был пулеметчиком, артиллеристом. Внештатным сотрудником дивизионной газеты. Писал стихи и песни, которые и после его гибели, и после войны еще пели в полках.
25 сентября 1944 года приказом N016/н 328 артполка 150-й стрелковой дивизии награжден медалью "За боевые заслуги" N1092299. Из представления к награде: "За то, что работая в штабе полка и помогая разведке в оформлении боевой документации по разведке, обеспечивает своевременное и точное исполнение заданий, способствуя этим успешному ведению боевой операции в борьбе против немецких захватчиков".
Тяжело ранен при освобождении Латвии на плацдарме у реки Айвиексте. Умер в хирургическом полевом передвижном госпитале N2210. Был похоронен на хуторе Глудас, могила N5.
Единственный сборник Всеволода Лободы вышел в 1966 году. Он называется "От рядового с берега Ловати". Его составила мать Всеволода. Умерла Мария Вячеславовна и забыли поэта - стихи его с тех пор отдельно не издавались.
А название сборнику - "От рядового с берега Ловати" - дано по строчке из стихотворения, которое Сева написал в октябре 1943-го и посвятил своему дедушке:
...По мостовым, шуршащим листопадом,
Придет освобожденье. Скоро. Верь...
Впервые за два года не прикладом,
Без окрика, негромко стукнут в дверь.
Мой хворый дед поднимется с кровати.
Войдет веселый первый почтальон.
От рядового с берега Ловати
Привет вручит заждавшемуся он.
Старик откроет окна. В шумном мире -
Осенний день, похожий на весну.
И солнце поселится в той квартире,
Где я родился в прошлую войну.
Предсказание поэта сбылось - его родной Киев освободили осенью, 6 ноября 1944-го. Сева не дожил до этой радостной вести всего несколько дней.
Из воспоминаний поэта Василия Субботина, однополчанина Севы Лободы: "Повсюду валялись противогазные сумки, клочки бумаг, чьи-то блокноты и записные книжки. Только на поле боя бывает разбросано так много бумаги!
Меня окликнули. Ко мне подошла девушка. Она указала на палатку.
Она сказала, что он - там.
Я влез в палатку и споткнулся о его ноги. Палатка была маленькая. Свет плохо проходил через брезент.
Он лежал на земле, ничком. В гимнастерке. Опустившись на колени, я осторожно его перевернул. Голова была забинтована, но кровь проступала. Я положил руку ему на плечо и позвал его. Он не отвечал...
Его рукописи, записные книжки и стихи были в его вещевом мешке. Вещмешок пропал. Ничего уже не нашли..."
Имя Всеволода Лободы занесено на мемориальную доску в Литературном институте им. А.М. Горького.
Лес раскололся тяжело,
Седой и хмурый.
Под каждым деревом жерло
Дышало бурей...
Стволам и людям горячо,
Но мы в азарте.
Кричим наводчикам:
"Еще,
Еще ударьте!.."
Дрожит оглохшая земля.
Какая сила
Ручьи, и рощи, и поля
Перемесила!
И вот к победе прямиком,
За ротой рота,
То по-пластунски, то бегом
Пошла пехота.
13 сентября 1944