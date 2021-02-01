Всеволод Лобода, 29 лет

Лобода Всеволод Николаевич (1915 - 28.10.1944), старший сержант, красноармеец топослужбы штабной батареи 328-го артиллерийского полка 150-й стрелковой Идрицкой дивизии 2-го Прибалтийского фронта.

Всеволод Лобода родился в Киеве в семье преподавателя русского языка и оперной певицы.

В 1930 году, окончив среднюю школу, Всеволод переехал в Москву. Учился в ФЗУ. Работал на заводе. В 1935 году поступил в Литературный институт. Писал стихи. Печатался в журналах "Литературная учеба", "Костер".

Фото: Из архива Дмитрия Шеварова

В начале войны работал на радио, потом ушел на фронт. Был пулеметчиком, артиллеристом. Внештатным сотрудником дивизионной газеты. Писал стихи и песни, которые и после его гибели, и после войны еще пели в полках.

25 сентября 1944 года приказом N016/н 328 артполка 150-й стрелковой дивизии награжден медалью "За боевые заслуги" N1092299. Из представления к награде: "За то, что работая в штабе полка и помогая разведке в оформлении боевой документации по разведке, обеспечивает своевременное и точное исполнение заданий, способствуя этим успешному ведению боевой операции в борьбе против немецких захватчиков".

Тяжело ранен при освобождении Латвии на плацдарме у реки Айвиексте. Умер в хирургическом полевом передвижном госпитале N2210. Был похоронен на хуторе Глудас, могила N5.

Единственный сборник Всеволода Лободы вышел в 1966 году. Он называется "От рядового с берега Ловати". Его составила мать Всеволода. Умерла Мария Вячеславовна и забыли поэта - стихи его с тех пор отдельно не издавались.

А название сборнику - "От рядового с берега Ловати" - дано по строчке из стихотворения, которое Сева написал в октябре 1943-го и посвятил своему дедушке:

...По мостовым, шуршащим листопадом,

Придет освобожденье. Скоро. Верь...

Впервые за два года не прикладом,

Без окрика, негромко стукнут в дверь.

Мой хворый дед поднимется с кровати.

Войдет веселый первый почтальон.

От рядового с берега Ловати

Привет вручит заждавшемуся он.

Старик откроет окна. В шумном мире -

Осенний день, похожий на весну.

И солнце поселится в той квартире,

Где я родился в прошлую войну.

Предсказание поэта сбылось - его родной Киев освободили осенью, 6 ноября 1944-го. Сева не дожил до этой радостной вести всего несколько дней.

Стихотворение Всеволода Лободы в газете. Фото: Из архива Дмитрия Шеварова

Из воспоминаний поэта Василия Субботина, однополчанина Севы Лободы: "Повсюду валялись противогазные сумки, клочки бумаг, чьи-то блокноты и записные книжки. Только на поле боя бывает разбросано так много бумаги!

Меня окликнули. Ко мне подошла девушка. Она указала на палатку.

Она сказала, что он - там.

Я влез в палатку и споткнулся о его ноги. Палатка была маленькая. Свет плохо проходил через брезент.

Он лежал на земле, ничком. В гимнастерке. Опустившись на колени, я осторожно его перевернул. Голова была забинтована, но кровь проступала. Я положил руку ему на плечо и позвал его. Он не отвечал...

Его рукописи, записные книжки и стихи были в его вещевом мешке. Вещмешок пропал. Ничего уже не нашли..."

Имя Всеволода Лободы занесено на мемориальную доску в Литературном институте им. А.М. Горького.

Стихотворение Всеволода Лободы

Лес раскололся тяжело,

Седой и хмурый.

Под каждым деревом жерло

Дышало бурей...

Стволам и людям горячо,

Но мы в азарте.

Кричим наводчикам:

"Еще,

Еще ударьте!.."

Дрожит оглохшая земля.

Какая сила

Ручьи, и рощи, и поля

Перемесила!

И вот к победе прямиком,

За ротой рота,

То по-пластунски, то бегом

Пошла пехота.

13 сентября 1944