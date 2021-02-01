Единственный сборник Всеволода Лободы вышел в 1966 году 11:37

Лобода Всеволод

Единственный сборник Всеволода Лободы вышел в 1966 году

21 декабря 1943 года Леонид Левицкий был тяжело ранен в бою у села Забелочье 28.01.2021

Левицкий Леонид

21 декабря 1943 года Леонид Левицкий был тяжело ранен в бою у села Забелочье

В офицерской карточке Алексея Лебедева в графе "где похоронен" написано "Предан морю" 28.01.2021

Лебедев Алексей

В офицерской карточке Алексея Лебедева в графе "где похоронен" написано "Предан морю"

Илья Лапшин: Поступаю в институт, чтобы сделать из себя настоящего, крепкого советского поэта 28.01.2021

Лапшин Илья

Илья Лапшин: Поступаю в институт, чтобы сделать из себя настоящего, крепкого советского поэта

Во время войны Георгий Кузьмицкий печатался в газете "Красное знамя" и других фронтовых газетах 28.01.2021

Кузьмицкий Георгий

Во время войны Георгий Кузьмицкий печатался в газете "Красное знамя" и других фронтовых газетах

Георгий Корешов: Рад, что мои стихи печатают и передают по радио 27.01.2021

Корешов Георгий

Георгий Корешов: Рад, что мои стихи печатают и передают по радио

Константин Климов ушел добровольцем в народное ополчение 27.01.2021

Климов Константин

Константин Климов ушел добровольцем в народное ополчение

Своими очерками Давид Каневский прославил многих героев войны 27.01.2021

Каневский Давид

Своими очерками Давид Каневский прославил многих героев войны

Хазби Калоев писал стихи с детства как на осетинском, так и на русском языке 27.01.2021

Калоев Хазби

Хазби Калоев писал стихи с детства как на осетинском, так и на русском языке

В 1940 году вышел единственный прижизненный сборник стихов Севериана Исиани 27.01.2021

Исиани Севериан

В 1940 году вышел единственный прижизненный сборник стихов Севериана Исиани

Стихи Николай Зиновьев начал писать еще в школьные годы, а потом посылал в письмах с фронта 27.01.2021

Зиновьев Николай

Стихи Николай Зиновьев начал писать еще в школьные годы, а потом посылал в письмах с фронта

Дмитрий Завадовский: Милая мама! Получил твое письмо. Повеяло родным, близким 27.01.2021

Завадовский Дмитрий

Дмитрий Завадовский: Милая мама! Получил твое письмо. Повеяло родным, близким

Первый сборник поэм "Страна растет" Леварса Квициниа выпустил в 1932 году 26.01.2021

Квициниа Леварса

Первый сборник поэм "Страна растет" Леварса Квициниа выпустил в 1932 году

Шалва Иоселиани пропал без вести в апреле 1942 года 26.01.2021

Иоселиани Шалва

Шалва Иоселиани пропал без вести в апреле 1942 года

Леонид Крапивников: Чему я здесь, на фронте, учусь? Всему - как жить и воевать 14.01.2021

Крапивников Леонид

Леонид Крапивников: Чему я здесь, на фронте, учусь? Всему - как жить и воевать

Николай Майоров: Мы бредим морем, поездами, раскрытым настежь в сад окном... 14.01.2021

Майоров Николай

Николай Майоров: Мы бредим морем, поездами, раскрытым настежь в сад окном...

О чем писал Сталину 18-летний Василий Кубанёв 14.01.2021

Кубанёв Василий

О чем писал Сталину 18-летний Василий Кубанёв

Стихов Павла Когана, написанных во время войны, не сохранилось 14.01.2021

Коган Павел

Стихов Павла Когана, написанных во время войны, не сохранилось

О Победе Владислав Занадворов написать не успел, но он погиб в наступлении 14.01.2021

Занадворов Владислав

О Победе Владислав Занадворов написать не успел, но он погиб в наступлении

О чем писал Багрицкий 14-летнему Коле Копыльцову 14.01.2021

Копыльцов Николай

О чем писал Багрицкий 14-летнему Коле Копыльцову

Где искать чемодан с рукописями Михаила Кульчицкого 14.01.2021

Кульчицкий Михаил

Где искать чемодан с рукописями Михаила Кульчицкого

Как сложилась судьба Владимира Калачева - лучшего адъютанта Красной Армии 14.01.2021

Калачёв Владимир

Как сложилась судьба Владимира Калачева - лучшего адъютанта Красной Армии

Иосиф Ливертовский: Я окончательно решил работать над каждой строчкой - чеканить стих 14.01.2021

Ливертовский Иосиф

Иосиф Ливертовский: Я окончательно решил работать над каждой строчкой - чеканить стих

За год до войны Мухарбек Кочисов выпустил поэтический сборник "Мы любим" 14.01.2021

Кочисов Мухарбек

За год до войны Мухарбек Кочисов выпустил поэтический сборник "Мы любим"

Фото: Центральный архив МО РФ

"От рядового с берега Ловати..."

Текст: Дмитрий Шеваров
Всеволод Лобода, 29 лет
Лобода Всеволод Николаевич (1915 - 28.10.1944), старший сержант, красноармеец топослужбы штабной батареи 328-го артиллерийского полка 150-й стрелковой Идрицкой дивизии 2-го Прибалтийского фронта.

Всеволод Лобода родился в Киеве в семье преподавателя русского языка и оперной певицы.

В 1930 году, окончив среднюю школу, Всеволод переехал в Москву. Учился в ФЗУ. Работал на заводе. В 1935 году поступил в Литературный институт. Писал стихи. Печатался в журналах "Литературная учеба", "Костер".

Фото: Из архива Дмитрия Шеварова

В начале войны работал на радио, потом ушел на фронт. Был пулеметчиком, артиллеристом. Внештатным сотрудником дивизионной газеты. Писал стихи и песни, которые и после его гибели, и после войны еще пели в полках.

25 сентября 1944 года приказом N016/н 328 артполка 150-й стрелковой дивизии награжден медалью "За боевые заслуги" N1092299. Из представления к награде: "За то, что работая в штабе полка и помогая разведке в оформлении боевой документации по разведке, обеспечивает своевременное и точное исполнение заданий, способствуя этим успешному ведению боевой операции в борьбе против немецких захватчиков".

Тяжело ранен при освобождении Латвии на плацдарме у реки Айвиексте. Умер в хирургическом полевом передвижном госпитале N2210. Был похоронен на хуторе Глудас, могила N5.

Единственный сборник Всеволода Лободы вышел в 1966 году. Он называется "От рядового с берега Ловати". Его составила мать Всеволода. Умерла Мария Вячеславовна и забыли поэта - стихи его с тех пор отдельно не издавались.

А название сборнику - "От рядового с берега Ловати" - дано по строчке из стихотворения, которое Сева написал в октябре 1943-го и посвятил своему дедушке:

...По мостовым, шуршащим листопадом,

Придет освобожденье. Скоро. Верь...

Впервые за два года не прикладом,

Без окрика, негромко стукнут в дверь.

Мой хворый дед поднимется с кровати.

Войдет веселый первый почтальон.

От рядового с берега Ловати

Привет вручит заждавшемуся он.

Старик откроет окна. В шумном мире -

Осенний день, похожий на весну.

И солнце поселится в той квартире,

Где я родился в прошлую войну.

Предсказание поэта сбылось - его родной Киев освободили осенью, 6 ноября 1944-го. Сева не дожил до этой радостной вести всего несколько дней.

Стихотворение Всеволода Лободы в газете. Фото: Из архива Дмитрия Шеварова

Из воспоминаний поэта Василия Субботина, однополчанина Севы Лободы: "Повсюду валялись противогазные сумки, клочки бумаг, чьи-то блокноты и записные книжки. Только на поле боя бывает разбросано так много бумаги!

Меня окликнули. Ко мне подошла девушка. Она указала на палатку.

Она сказала, что он - там.

Я влез в палатку и споткнулся о его ноги. Палатка была маленькая. Свет плохо проходил через брезент.

Он лежал на земле, ничком. В гимнастерке. Опустившись на колени, я осторожно его перевернул. Голова была забинтована, но кровь проступала. Я положил руку ему на плечо и позвал его. Он не отвечал...

Его рукописи, записные книжки и стихи были в его вещевом мешке. Вещмешок пропал. Ничего уже не нашли..."

Имя Всеволода Лободы занесено на мемориальную доску в Литературном институте им. А.М. Горького.

Стихотворение Всеволода Лободы

Лес раскололся тяжело,

Седой и хмурый.

Под каждым деревом жерло

Дышало бурей...

Стволам и людям горячо,

Но мы в азарте.

Кричим наводчикам:

"Еще,

Еще ударьте!.."

Дрожит оглохшая земля.

Какая сила

Ручьи, и рощи, и поля

Перемесила!

И вот к победе прямиком,

За ротой рота,

То по-пластунски, то бегом

Пошла пехота.

13 сентября 1944

Фото: Центральный архив МО РФ
На главную