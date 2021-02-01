Ефрем Лоренц погиб в октябре 1941 года

Родился в 1915 году в Карабахе.
В 1931 году окончил в Баку школу им. Мясникяна. Позже начал работать токарем на бакинской фабрике имени лейтенанта Шмидта.
С детских лет увлекался чтением и сочинением стихов, что и послужило поводом для партийной организации фабрики отправить юного литератора на обучение в Ереванский двухгодичный университет писателей.
С 1932 года в бакинских и ереванских периодических изданиях стали публиковать произведения Лоренца. В эти же годы он занимался педагогикой.
До войны работал в Баку, в армянском издательстве "Коммунист".
Автор стихотворений "Письмо матери", "Тоска", "Когда начнется война". Переводов на русский язык нет.
Погиб в октябре 1941 года.
Похоронен в селе Михайловка Перещепинского района Днепропетровской области.