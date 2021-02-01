Ефрем Лоренц погиб в октябре 1941 года 15:25

Лоренц Ефрем

Ефрем Лоренц погиб в октябре 1941 года

22 декабря 1942 года Давид Лондон был представлен к медали "За оборону Ленинграда" 14:34

Лондон Давид

22 декабря 1942 года Давид Лондон был представлен к медали "За оборону Ленинграда"

Валентин Литовский сыграл Пушкина в фильме "Юность поэта" 12:07

Литовский Валентин

Валентин Литовский сыграл Пушкина в фильме "Юность поэта"

Единственный сборник Всеволода Лободы вышел в 1966 году 11:37

Лобода Всеволод

Единственный сборник Всеволода Лободы вышел в 1966 году

21 декабря 1943 года Леонид Левицкий был тяжело ранен в бою у села Забелочье 28.01.2021

Левицкий Леонид

21 декабря 1943 года Леонид Левицкий был тяжело ранен в бою у села Забелочье

В офицерской карточке Алексея Лебедева в графе "где похоронен" написано "Предан морю" 28.01.2021

Лебедев Алексей

В офицерской карточке Алексея Лебедева в графе "где похоронен" написано "Предан морю"

Илья Лапшин: Поступаю в институт, чтобы сделать из себя настоящего, крепкого советского поэта 28.01.2021

Лапшин Илья

Илья Лапшин: Поступаю в институт, чтобы сделать из себя настоящего, крепкого советского поэта

Во время войны Георгий Кузьмицкий печатался в газете "Красное знамя" и других фронтовых газетах 28.01.2021

Кузьмицкий Георгий

Во время войны Георгий Кузьмицкий печатался в газете "Красное знамя" и других фронтовых газетах

Георгий Корешов: Рад, что мои стихи печатают и передают по радио 27.01.2021

Корешов Георгий

Георгий Корешов: Рад, что мои стихи печатают и передают по радио

Константин Климов ушел добровольцем в народное ополчение 27.01.2021

Климов Константин

Константин Климов ушел добровольцем в народное ополчение

Своими очерками Давид Каневский прославил многих героев войны 27.01.2021

Каневский Давид

Своими очерками Давид Каневский прославил многих героев войны

Хазби Калоев писал стихи с детства как на осетинском, так и на русском языке 27.01.2021

Калоев Хазби

Хазби Калоев писал стихи с детства как на осетинском, так и на русском языке

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Исиани Севериан

В 1940 году вышел единственный прижизненный сборник стихов Севериана Исиани

Стихи Николай Зиновьев начал писать еще в школьные годы, а потом посылал в письмах с фронта 27.01.2021

Зиновьев Николай

Стихи Николай Зиновьев начал писать еще в школьные годы, а потом посылал в письмах с фронта

Дмитрий Завадовский: Милая мама! Получил твое письмо. Повеяло родным, близким 27.01.2021

Завадовский Дмитрий

Дмитрий Завадовский: Милая мама! Получил твое письмо. Повеяло родным, близким

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Квициниа Леварса

Первый сборник поэм "Страна растет" Леварса Квициниа выпустил в 1932 году

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Иоселиани Шалва

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Крапивников Леонид

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За год до войны Мухарбек Кочисов выпустил поэтический сборник "Мы любим"

Фото: Центральный архив МО РФ

В октябре сорок первого

Текст: Дмитрий Шеваров
Ефрем Лоренц, 26 лет
Лоренц (Баласанян) Епрем (Ефрем) Асланович (1915 - октябрь 1941), политрук.

Родился в 1915 году в Карабахе.

Фото: Музей литературы и искусства имени Егише Чаренца (Ереван)

В 1931 году окончил в Баку школу им. Мясникяна. Позже начал работать токарем на бакинской фабрике имени лейтенанта Шмидта.

С детских лет увлекался чтением и сочинением стихов, что и послужило поводом для партийной организации фабрики отправить юного литератора на обучение в Ереванский двухгодичный университет писателей.

С 1932 года в бакинских и ереванских периодических изданиях стали публиковать произведения Лоренца. В эти же годы он занимался педагогикой.

До войны работал в Баку, в армянском издательстве "Коммунист".

Автор стихотворений "Письмо матери", "Тоска", "Когда начнется война". Переводов на русский язык нет.

Погиб в октябре 1941 года.

Похоронен в селе Михайловка Перещепинского района Днепропетровской области.

Фото: Музей литературы и искусства имени Егише Чаренца (Ереван)
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