Ефрем Лоренц погиб в октябре 1941 года

Ефрем Лоренц, 26 лет

Лоренц (Баласанян) Епрем (Ефрем) Асланович (1915 - октябрь 1941), политрук.

Родился в 1915 году в Карабахе.

Фото: Музей литературы и искусства имени Егише Чаренца (Ереван)

В 1931 году окончил в Баку школу им. Мясникяна. Позже начал работать токарем на бакинской фабрике имени лейтенанта Шмидта.

С детских лет увлекался чтением и сочинением стихов, что и послужило поводом для партийной организации фабрики отправить юного литератора на обучение в Ереванский двухгодичный университет писателей.

С 1932 года в бакинских и ереванских периодических изданиях стали публиковать произведения Лоренца. В эти же годы он занимался педагогикой.

До войны работал в Баку, в армянском издательстве "Коммунист".

Автор стихотворений "Письмо матери", "Тоска", "Когда начнется война". Переводов на русский язык нет.

Погиб в октябре 1941 года.

Похоронен в селе Михайловка Перещепинского района Днепропетровской области.