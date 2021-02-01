- Я думаю, что мы будем общаться, веселиться. В команде будет такая атмосфера: все хорошо, сейчас выйдем, откатаем, я вас настрою. Думаю, никто не будет нервничать, - сказала Загитова в эфире Первого канала. - Спортсмены и вообще абсолютно все будут рады, что на трибуны пустят зрителей. Это живые эмоции.

Загитова также поделилась ожиданиями от прыжкового фестиваля, который пройдет в рамках командного турнира: "Очень прикольная задумка. Очень интересно посмотреть, как все сложится".

Напомним, что капитаном второй команды будет двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.