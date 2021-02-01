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Рубрика: Общество

Фотохроника ТАСС отмечает 95-летие

Фотохроника ТАСС 1 февраля отмечает 95-летие. Сегодня редакция фотоинформации ТАСС выпускает свыше 600 эксклюзивных репортажных снимков и новостных видеоматериалов в сутки, формируя целостную и объективную картину о главных событиях в России и мире в режиме 24/7. Фотобанк ТАСС - один из крупнейших на пространстве СНГ: в нем содержится свыше 28 млн изображений.

В центре внимания редакции фотоинформации ТАСС - освещение основных новостных событий в стране и мире, деятельности президента и правительства РФ, органов власти на местах, информационное сопровождение реализации национальных проектов, съемки ключевых событий в политике, экономике, культуре, спорте и общественной жизни страны, а также чрезвычайных происшествий.

Российские спортсмены Екатерина Боброва, Дмитрий Соловьев, Татьяна Волосожар, Максим Траньков, Ксения Столбова, Федор Климов, Юлия Липницкая, Елена Ильиных, Никита Кацалапов и Евгений Плющенко (слева направо), завоевавшие золотые медали в командных соревнованиях по фигурному катанию на XXII зимних Олимпийских играх. Фото: Артем Коротаев/ТАСС

"Так же, как и все агентство, фотослужба ТАСС идет в ногу со временем, используя новые технологии и делая упор на мультиформатность. Сегодня фотохроника ТАСС - это уже не только фото, но и видеоновости от корреспондентов ТАСС в России и за рубежом. Используя в работе все самые современные технологии и средства связи, мы получаем снимки и видеосюжеты как от профессиональных фоторепортеров, так и от наших "пишущих" коллег - и эти материалы потом используют в своих публикациях тысячи наших клиентов", - отметил генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.

Одной из разработок агентства, позволяющих корреспондентам оперативно передавать фото- и видеосюжеты в редакцию, стало мобильное приложение "ТАСС Ассистент". Оно позволяет в режиме реального времени просматривать снятые материалы, отслеживать их статус, вести статистику и соблюдать авторские права. Только в прошлом году с помощью приложения было получено свыше 10 тыс. фотографий и сюжетов со всего мира.

Жители города на мосту через бухту Золотой Рог, открытом для пешеходных прогулок. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

В 2020 году редакция фотоинформации ТАСС заявила о себе как о ключевом источнике видеоинформации о России для всего мира. С 1 июня видеосюжеты агентства начали публиковаться на одной из крупнейших мировых площадок мультимедийного диджитал-контента - платформе Reuters Connect. Благодаря сотрудничеству клиенты Reuters из 120 стран получили доступ к информации из Кремля, сюжетам о работе президента и первых лиц страны, видеороликам и репортажам корреспондентов ТАСС из российских регионов и со всего мира.

В разгар пандемии корреспонденты фотослужбы ТАСС были в числе первых, кто начал работать в "красных зонах" больниц. А в октябре прошлого года агентство запустило международный фотоконкурс News Photo Awards. Overcoming COVID, посвященный преодолению эпидемии коронавируса и подчеркивающий важность освещения этой темы фоторепортерами со всего мира.

Борис Ельцин объявил о досрочном уходе со своего поста и о временной передаче полномочий председателю правительства Владимиру Путину. Фото: Александр Чумичев и Александр Сенцов/ТАСС

"Фотослужба ТАСС - это без преувеличения уникальный творческий коллектив, который умеет работать в любых, даже самых сложных условиях. Это не только наши фотографы и операторы, но и выпускающие редакторы фото- и видеовыпуска, бильд-редакторы иновыпуска, переводчики и, конечно, наши аналитики-продюсеры. Работы наших фоторепортеров регулярно публикуются в ведущих изданиях страны и мира, признаются лучшими снимками дня по версии различных изданий. Наши корреспонденты неоднократно становились лауреатами престижных профессиональных премий", - сказал руководитель редакции фотоинформации ТАСС Григорий Дукор.

Информационное агентство ТАСС отмечает 116-ю годовщину образования

В разные годы в агентстве трудились выдающиеся мастера, чьи работы стали классикой советской и мировой фотожурналистики. В их числе Евгений Халдей и Григорий Липскеров, Марк Редькин и Эммануил Евзерихин, Макс Альперт и Наум Грановский, Николай Ситников и Лев Портер, отец и сын Леонид и Виктор Великжанины, Владимир Савостьянов и Валентин Мастюков, Валентин Черединцев и Семен Майстерман, Владимир Мусаэльян и другие талантливые фотожурналисты.

Полет орбитального научно-исследовательского комплекса "Салют-7", "Союз Т-11", "Союз Т-12". Выход в открытый космос космонавта Леонида Кизима. Фото: Владимир Соловьев /ТАСС

Их работы - это летопись нашей страны с начала ХХ века. Индустриализация и герои первых пятилеток, арктические экспедиции и спасение челюскинцев, строительство первого в СССР метро, Великая Отечественная война и Парад Победы на Красной площади, полет первого человека в космос, строительство БАМа, Олимпиада-80, Афганистан и Чернобыль - фоторепортеры агентства были очевидцами крупнейших событий, произошедших за последние столетие.

Уникальный исторический фонд ТАСС, который насчитывает около 1 млн снимков с начала ХХ века, оцифрованных агентством в 2015-2016 годах, неоднократно становился основой для знаковых выставочных и издательских проектов.

Центральный стадион имени В.И.Ленина. Торжественное закрытие Игр XXII Олимпиады. Полет олимпийского Мишки. Фото: Семен Майстерман и Николай Науменков /ТАСС
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