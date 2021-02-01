Генпрокурор Игорь Краснов поручил проверить концессии

По поручению главы надзорного ведомства продолжаются масштабные проверки соблюдения законности при создании и развитии инфраструктурных объектов, в том числе тех, которые сданы в концессии.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Генпрокуратуры, всего в 2020 году прокурорами было выявлено более 5,5 тыс. нарушений законодательства о концессионных соглашениях, для устранения которых внесено 2,7 тыс. представлений, в суды направлено свыше 650 исков. К административной и дисциплинарной ответственности привлечено более 1,3 тыс. должностных и юридических лиц, возбуждено 6 уголовных дел.

В частности, пристальное внимание прокуроров было сосредоточено на недопущении случаев неправомерной передачи прав владения и пользования на объекты ЖКХ частным компаниям без проведения конкурсных процедур и в обход концессионного механизма. Такие случаи были выявлены в Хабаровском крае, Саратовской, Омской, Челябинской областях, Еврейской автономной области и других регионах.

К примеру, по требованию прокуроров в Иркутской области в казну органов местного самоуправления было возвращено более 100 незаконно переданных объектов водо- и теплоснабжения.

В ряде регионов по результатам прокурорского вмешательства были устранены нарушения в области тарифного регулирования деятельности концессионеров. В частности, в республиках Мордовия, Тыва, Амурская область и других.

Например, В Архангельске из тарифа водоснабжающей организации на 2021 год по требованию прокуроров исключены расходы на 10 млн рублей за невыполненные в 2019 году в рамках инвестпрограммы реконструкции насосного оборудования и системы контроля и водоподготовки. В Кировской области возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ о мошенничестве по факту использования концессионером более дешевых материалов для отопления и присвоения сэкономленных средств. По требованию прокуратуры оплата за тепло была скорректирована в сторону уменьшения на 25 процентов (с 2500 руб./Гкал до 1800 руб./Гкал).

Но были и другие примеры, когда прокуроры защищали права инвесторов и реагировали на случаи бездействия органов власти по вовлечению в концессионный оборот объектов ЖКХ, в том числе тех, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Как отметили в Генпрокуратуре, благодаря принятым мерам в прошлом году было заключено 73 таких соглашения, в основном в области ЖКХ, в отношении 1,2 тыс. объектов с объемом частных инвестиций более 2 млрд рублей.

В Иркутской области в казну было возвращено более 100 незаконно переданных объектов ЖКХ

В частности, после вмешательства прокуратуры, для устранения нарушений в области обращения с твердыми коммунальными отходами в Якутске для строительства мусороперерабатывающего комплекса был привлечен инвестор. В итоге, 1 октября 2020 года региональные власти заключили с ним концессионное соглашение, предусматривающее частные инвестиции в размере свыше 1,2 млрд рублей.

Как подчеркнули в надзорном ведомстве, проверочные мероприятия на данном направлении продолжаются и находятся на контроле Генерального прокурора.