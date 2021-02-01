Лидеры сборной России по художественной гимнастике, многократные чемпионки мира и Европы Дина и Арина Аверины впервые за долгое время выступили перед зрителями. Сестры-близняшки показали свои программы на контрольной тренировке основной сборной, которая прошла в рамках первенства страны в Москве.

Наши "художницы" признались, что благодаря присутствию на трибунах болельщиков вновь испытали то волнение, которое появляется на настоящих соревнованиях. Из-за пандемии россиянки участвовали лишь в онлайн-турнирах, а также провели матчевую встречу с белорусскими гимнастками.

Ближайшим официальным стартом для россиянок станет московский этап Гран-при, который пройдет во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой с 19 по 21 февраля.

- Мы поменяли по три упражнения из четырех. Отрабатываем новые программы, чтобы все было доведено до идеала, - рассказали Аверины журналистам.