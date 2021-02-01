В понедельник канцлер Германии Ангела Меркель созвала премьеров земель на совещание, чтобы обсудить проблему дефицита вакцины от "короны". Нехватка доз замедляет график прививок для приоритетных групп населения - людей старше 80 лет и персонала домов престарелых. Накануне глава минздрава ФРГ Йенс Шпан признал, что нехватка доз может продлиться еще десять недель, то есть до апреля.

В дополнение к контрактам с Pfizer/BioNTech Евросоюз ведет переговоры с фармацевтической компаний AstraZeneca о закупке ее вакцины. Как написала в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, англо-шведский концерн все-таки согласился поставить европейцам дополнительно 9 миллионов доз. Но положение это не спасет: всего страны ЕС получат от AstraZeneca на первом этапе не более 40 миллионов, а это лишь половина обещанного объема поставок.

На этом фоне примечательны сдвиги в отношении к российской вакцине "Спутник V". Глава немецкого минздрава Йенс Шпан впервые прокомментировал возможность применения в Германии этого препарата. По словам Шпана, "для этого нет фундаментальных препятствий", если вакцину одобрит Европейское агентство лекарственных средств. "Неважно, в какой стране произведены вакцины. Если они безопасны и эффективны, то помогут в борьбе с пандемией", - подтвердил Шпан Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций объявил, что мог бы предоставить Евросоюзу 100 млн доз "Спутника V" во втором квартале 2021 года, разумеется, "после завершения основной части массовой вакцинации в России" и при одобрении европейским регулятором.

Напомним, наша вакцина уже одобрена в 15 государствах. "РФПИ планирует провести 3-ю фазу клинических испытаний в разных странах, в том числе в Беларуси, ОАЭ, Индии, Венесуэле, Египте и Бразилии", - рассказали на сайте фонда. В РФПИ уточняют, что речь не только о поставках препарата из России, но и о "начале массового производства в ряде стран", за счет чего те и будут закрывать свои потребности в вакцине.

Между тем

Президент Чехии Милош Земан поддержал использование российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в своей стране.

В эфире радио Frekvence 1 политик напомнил, что "Спутник V" уже применяют в Венгрии". Земан заявил, что "не против, если специалисты решат использовать этот препарат" и в Чехии.

Президент объяснил, что руководствуется мнением экспертов, и обратил внимание на рекомендации нескольких авторитетных чешских эпидемиологов вакцинировать население "Спутник V". Среди них - бывший министр здравоохранения Чехии Роман Примула.

Земан заверил, что в случае необходимости будет готов обратиться "с просьбой о помощи" к России для борьбы с пандемией коронавируса.

Президент Чехии призвал сделать все необходимое для обеспечения страны необходимым количеством доз вакцины с тем, чтобы его сограждане не умирали от коронавируса.

Ранее Венгрия первой из стран Евросоюза одобрила "Спутник V" для применения на своей территории.

Подготовил Игорь Дунаевский