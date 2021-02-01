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01.02.2021 13:02
Рубрика: Экономика

Городов с дорогим жильем стало в 4 раза больше

Текст: Марина Трубилина

Число городов с дорогим жильем выросло за год в 4 раза, сообщает Циан.

Фото: iStock
Названы самые дорогие однокомнатные квартиры в России

За январь стоимость квадратного метра на вторичном рынке в целом по России увеличилась на 1,5% - до 70 тысяч рублей. За год прирост средней стоимости составил 14%. Это данные по 144 городам с численностью населения от 100 тысяч человек.

Год назад в России было только два города, где средняя цена кв.м вторичного жилья превышала 150 тысяч рублей - Москва и Сочи. Сейчас число городов с дорогими квартирами выросло до восьми, причем почти исключительно за счет Подмосковья. В список вошли Красногорск, Реутов, Долгопрудный, Одинцово, Химки, а также Санкт-Петербург.

Города столичных агломераций показывают больший рост цен на вторичном рынке, чем регионы. Это связано, считают в ЦИАН, не только с большей платежеспособностью населения, но и с активной девелоперской деятельностью - вторичный рынок дорожает вслед за новостройками, цены на которые увеличились за счет льготного ипотечного кредитования. В регионах за счет меньшего объема первичного рынка цены на "вторичку" растут за счет снижения ипотечной ставки и высокого инвестиционного спроса, когда квадратные метры выступают альтернативой вкладам с минимальной доходностью.

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