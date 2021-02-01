Игрок рижского "Динамо" отчислен после кражи клюшки Ковальчука

В Континентальной хоккейной лиге произошла детективная история. Перед домашним матчем между рижским "Динамо" и омским "Авангардом" из раздевалки гостей исчезла клюшка главной звезды омичей - олимпийского чемпиона 2018 года нападающего Ильи Ковальчука.

Как сообщает "Матч ТВ", после утренней тренировки канадский защитник хозяев Джордан Мюррей пробрался в раздевалку "Авангарда" и украл клюшку Ковальчука.

Злодея удалось вычислить благодаря камерам видеонаблюдения, установленных на арене в Риге.

Руководство "Динамо" приняло решение о расторжении контракта с игроком.