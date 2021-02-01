Илон Маск чипировал обезьяну, чтобы она могла играть в видеоигры

Изобретатель и бизнесмен Илон Маск рассказал об успешном вживлении чипа Neuralink в мозг живой обезьяны. Об этом пишет Bloomberg.

По словам предпринимателя, с помощью устройства животное может играть в видеоигры при помощи силы мысли. Подопытную особь он назвал "самой счастливой обезьяной в мире".

Видео с первыми испытаниями планируют опубликовать в ближайший месяц.

Маск заверяет, что размеры чипа не превышают габариты условного фитнес-трекера с крошечными проводами, подключенными напрямую к мозгу. Испытуемый, не знающий об импланте, может и вовсе не обратить на него внимания.

Стартап Neuralink был запущен в 2016 году, среди ближайших целей компании - устранение последствий травм головного и спинного мозга, а также восполнение утраченных способностей с помощью высоких технологий, а в долгосрочной перспективе - "усовершенствование людей".

Ранее Илон Маск назвал игру Cyberpunk 2077 великой, после чего акции студии-разработчика выросли на 19 процентов.