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Рубрика: Культура

Самые интересные концерты недели

Текст: Илья Чекинев
На II Зимнем фестивале искусств Юрия Башмета выступят Московский джазовый оркестр и ансамбль Soqquadro Italiano, ансамбль виртуозов с участием Николая Луганского даст концерт для ценителей камерной музыки, а Симфонический оркестр "Русская филармония" и финалисты шоу "Голос" освежат в памяти вечнозеленые хиты шведских поп-групп.
Фото: Михаил Брацило/ Русское концертное агентство Фото: Михаил Брацило/ Русское концертное агентство
Фото: Михаил Брацило/ Русское концертное агентство

Кто играет: Камерный ансамбль "Солисты Москвы" (дирижер и солист Юрий Башмет), Московский джазовый оркестр (дирижер и солист Игорь Бутман), солистка Екатерина Мочалова.

Что играет: Джазовые импровизации на музыку М. Мусоргского, П. Чайковского, С. Рахманинова, И.С. Баха и др.

Почему идти: Выдающемуся альтисту и дирижеру Юрию Башмету тесно в рамках одной лишь классики. В равной степени выдающемуся саксофонисту и бэндлидеру Игорю Бутману тесно в рамках джаза. Замечательные музыканты и большие любители межжанровых экспериментов встретятся на II Зимнем фестивале искусств в программе "Классика встречает джаз". "Великие композиторы, как правило, были великолепными импровизаторами, - говорит Игорь Бутман. - Сквозь призму джаза мы восхищаемся гениальностью этих композиторов и хотим, чтобы это же почувствовали зрители".

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 8 февраля; 1 000 - 7 000 руб.

Фото: Алексей Молчановский/ Русское концертное агентство

Кто играет: Ансамбль Soqquadro Italiano.

Что играет: Произведения А. Вивальди.

Почему идти: Руководитель ансамбля Soqquadro Italiano - музыкант и актер Клаудио Борджианни и его соратник - вокалист и танцовщик Винченцо Капеццуто менее всего заботятся об "аутентизме". Концерты (а точнее - перформансы) Soqquadro Italiano несут в себе множество сюрпризов - музыкальных и не только. Программа La Stravaganza, посвященная творчеству Антонио Вивальди, смела и пленительна в равной мере. За красочной палитрой звуков и образов встает облик города, породившего Вивальди, - Венеции, продуваемой морскими ветрами и славной своими карнавалами.

Где, когда, сколько: Концертный зал "Зарядье"; 3 февраля; 700 - 4 000 руб.

Фото: Московская государственная академическая филармония

Кто играет: Николай Луганский, Никита Борисоглебский, Максим Рысанов, Нарек Ахназарян.

Что играет: Г. Форе - Фортепианный квартет № 1, И. Брамс - Фортепианный квартет № 3, В. А. Моцарт - Фортепианный квартет № 2.

Почему идти: Пленяющий изяществом и тонкостью гармоний Квартет Форе №1, полный драматических коллизий и взволнованной патетики Квартет Брамса №3 и сочетающий вулканическую энергию с мелодическим блеском Квартет Моцарта №2 - в исполнении ансамбля молодых виртуозов с участием опытного Николая Луганского. Концерт для истинных гурманов.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 4 февраля; 2 000 - 5 000 руб.

Фото: "Русская Филармония"

Кто играет: Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония", солисты Лилия Вельтман, Маргарита Позоян, Марианна Савон, Наталия Быстрова, Юлия Чуракова, Эдвард Хачарян.

Что играет: "Музыкальная революция": хиты шведских групп.

Почему идти: Шведский поп-рок уже давно стал явлением мирового масштаба: ABBA, Roxette, Europe, Ace of Base, Secret Service, Army of Lovers, E-Type - каждая группа в памяти своего поколения, каждая мелодия на слуху у фанатов. "Музыкальная революция", о которой так долго говорили поклонники шведской попсы, вновь свершится в Доме музыки. В одноименном проекте оркестр "Русская филармония", а также финалисты шоу "Голос" и солистки мюзикла "Mamma Mia!" освежат в памяти вечнозеленые хиты групп, за несколько десятилетий взорвавших мировые хит-парады.

Где, когда, сколько: Московский Международный Дом музыки; 6 февраля; 1 000 - 5 000 руб.

Культура Музыка Гид-парк

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