Как изменился рынок закупок в 2020 году

Число закупок в 2020 росло ежемесячно, кроме "карантинных" апреля и мая 2020 года (по сравнению с апрелем и маем 2019 года состоялось на 22% и 8% меньше закупок соответственно). Тогда из-за пандемии в регионах ввели режимы повышенной готовности, а часть организаций приостановила работу или заключение контрактов, поэтому закупок проходило меньше. "Рынок закупок постепенно восстановился и даже набрал темп - в декабре 2020 года количество торгов стало рекордным за весь год: прошли 1 080 185 закупок, что на 36,5% больше ноября 2020 года, ставшего вторым по количеству закупок. Вероятно, это связано с окончанием финансового года и тем, что заказчики решили компенсировать малое количество весенних закупок. В итоге общая картина по рынку положительная: бюджеты освоены, потребности закрыты, процедуры проведены", - отмечает Елена Ежова, эксперт проекта "Контур.Сопровождение торгов".
В 2020 году практически не изменилась картина отраслей, лидирующих по количеству опубликованных закупок. Первые пять мест заняли: фармацевтика - 10% всего рынка закупок, строительные работы - 7%, энергетика - 5%, электрооборудование - 5% и медицинская аппаратура - 5%. Обоснованно лидируют фармацевтика и медоборудование, значительная часть средств заказчиков ушла на борьбу с пандемией. Строительный сектор и энергетика даже в самые сложные периоды не перестают работать.
От итогов 2019 года ситуация отличается только "четвертым местом". В 2019 году оно досталось категории "Прочее" или сфера услуг (4% от годового объема).
"Аутсайдерами" рынка закупок стали курьерские услуги - 0,09% всего рынка закупок, почтовые услуги - 0,33%, банковские услуги - 0,37%, капитальный ремонт - 0,42%, страхование - 0,50%. "Объемы закупок по этим видам у заказчиков страны минимальны в общем объеме. И в сравнении с 2019 годом их перечень структурно и численно изменился незначительно - доля каждого выросла на 0,01%, из списка исчезла отрасль "Напитки". Низкие доли курьерских и почтовых услуг объясняются переходом большинства заказчиков к электронному документообороту и отказу от бумажного формата", - поясняет Елена Ежова.