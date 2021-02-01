Как изменился рынок закупок в 2020 году

Объем проведенных в 2020 году закупок - и государственных, и коммерческих, - вырос на 11,7% по сравнению с 2019 годом. Этот показатель сохранился на уровне традиционного для рынка закупок прироста. Всего за год было опубликовано 7,75 млн закупок, что на 810 тысяч больше 2019 года. Таковы данные "Контур.Закупки", где аккумулируются закупки из ЕИС и 230 электронных торговых площадок.

Число закупок в 2020 росло ежемесячно, кроме "карантинных" апреля и мая 2020 года (по сравнению с апрелем и маем 2019 года состоялось на 22% и 8% меньше закупок соответственно). Тогда из-за пандемии в регионах ввели режимы повышенной готовности, а часть организаций приостановила работу или заключение контрактов, поэтому закупок проходило меньше. "Рынок закупок постепенно восстановился и даже набрал темп - в декабре 2020 года количество торгов стало рекордным за весь год: прошли 1 080 185 закупок, что на 36,5% больше ноября 2020 года, ставшего вторым по количеству закупок. Вероятно, это связано с окончанием финансового года и тем, что заказчики решили компенсировать малое количество весенних закупок. В итоге общая картина по рынку положительная: бюджеты освоены, потребности закрыты, процедуры проведены", - отмечает Елена Ежова, эксперт проекта "Контур.Сопровождение торгов".

В 2020 году практически не изменилась картина отраслей, лидирующих по количеству опубликованных закупок. Первые пять мест заняли: фармацевтика - 10% всего рынка закупок, строительные работы - 7%, энергетика - 5%, электрооборудование - 5% и медицинская аппаратура - 5%. Обоснованно лидируют фармацевтика и медоборудование, значительная часть средств заказчиков ушла на борьбу с пандемией. Строительный сектор и энергетика даже в самые сложные периоды не перестают работать.

От итогов 2019 года ситуация отличается только "четвертым местом". В 2019 году оно досталось категории "Прочее" или сфера услуг (4% от годового объема).

"Аутсайдерами" рынка закупок стали курьерские услуги - 0,09% всего рынка закупок, почтовые услуги - 0,33%, банковские услуги - 0,37%, капитальный ремонт - 0,42%, страхование - 0,50%. "Объемы закупок по этим видам у заказчиков страны минимальны в общем объеме. И в сравнении с 2019 годом их перечень структурно и численно изменился незначительно - доля каждого выросла на 0,01%, из списка исчезла отрасль "Напитки". Низкие доли курьерских и почтовых услуг объясняются переходом большинства заказчиков к электронному документообороту и отказу от бумажного формата", - поясняет Елена Ежова.