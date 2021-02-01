"Российская газета" публикует важное постановление Конституционного суда РФ, которое касается некоторых моментов при оспаривании в судах решений местных избирательных комиссий.

Постановление было принято по делу о проверке конституционности части 1 статьи 46, частей 1 и 3 статьи 62, части 4 статьи 240 и части 1 статьи 308 Кодекса административного судопроизводства (КАС) РФ.

Проверить эти положения закона на соответствие Основному Закону страны суд решил в связи с жалобой гражданки Людмилы Тухты в главный суд страны.

Решение основано на ранее вынесенных правовых позициях суда.

Суть вопроса в следующем. Самовыдвиженка в депутаты городской Думы Читы Людмила Тухта оспорила решение местной избирательной комиссии, зарегистрировавшей кандидатом в депутаты представительницу от КПРФ по тому же округу.

Заявительница Людмила Тухта с этим не согласилась и решила оспорить решение избирательной комиссии в местном суде.

Там женщина указала четыре причины для отмены регистрации. Причем три из них были предоставлены ею позже.

Суд счел, что указанная изначально причина не может повлечь отказ в регистрации. А другие дополнительные основания были заявлены гражданкой уже за пределами установленного десятидневного срока. В кассации заявительнице было отказано, и она обратилась в Конституционный суд РФ.

Конституционный суд РФ отметил, что судебная защита избирательных прав должна быть доступной на всем протяжении электоральной кампании для всех участников.

Еще главный суд страны подчеркнул: сокращенные сроки оспаривания решений избиркомов и сроки рассмотрения судом соответствующих заявлений связаны со строгими временными рамками выборного процесса и необходимостью оперативного разрешения споров.

Судебная защита избирательных прав должна быть доступной для всех участников выборов

В своем решении Конституционный суд Российской Федерации подчеркнул: право кандидата в депутаты изменить основание иска значимо, так как "ряд доказательств по делу зачастую находится у ответчика - избирательной комиссии, а также у уполномоченных органов и лиц".

Эти материалы могут стать предметом разбирательства и причиной изменения истцом основания его заявления после их истребования судом.

Однако в силу сложившейся судебной практики, к которой относятся и решения по делу гражданки Людмилы Тухты, истец оказывается лишенным права на изменение или дополнение оснований иска еще до того, как суд приступит к рассмотрению дела по существу. И даже до того, как местный суд вообще примет это исковое заявление к рассмотрению.

Конституционный суд РФ постановил, что сами нормы Кодекса административного судопроизводства не исключают право административного истца после истечения десятидневного срока изменить основания иска до вынесения решения первой судебной инстанцией. И они также не исключают возможность суда удовлетворить иск по данным основаниям.

Вывод Конституционного суда РФ звучит следующим образом: суд не находит оснований для пересмотра дела заявительницы, так как избирательные правоотношения, с которыми оно было связано, завершены.