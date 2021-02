Кинофестиваль Sundance переосмыслил пандемию

Американский кинофестиваль независимого кино Sundance проходит быстрее, чем хотелось бы. Одно из правил его проведения - "успеть за 4 часа": именно на такой период времени открывается в онлайн-пространстве окно фильма, который зритель выбрал для просмотра. Не успел посмотреть за это время - поезд ушел. Еще одно из правил фестиваля - если зритель смотрел фильм менее, чем 20 минут - просмотр не засчитывается. Таким образом киносмотр сможет по окончании работы предоставить более точную статистику по просмотрам.

Уже завтра вечером - по нашему времени ранним утром в среду, 3 февраля - будут объявлены победители этого года. И - по правилам онлайн-фестиваля, весь этот день февраля будет отдан показам картин-лауреатов. Напомним, что смотреть всю программу Sundance 2021 в онлайн-формате могут лишь жители США и аккредитованные участники. Для широкой мировой аудитории доступны лишь несколько программ - за отдельную плату.

Обозреватель "РГ" к настоящему моменту ознакомилась с несколькими новинками Sundance 2021 и выделила две тенденции. Первая - переосмысление пандемии, вторая - акцент на фильмах для детей и подростков и их взаимоотношениях со взрослым миром.

Что касается первой, нельзя не поблагодарить творцов, что так быстро и качественно успели снять, а отборщиков и программных директоров фестиваля - что отобрали. Тут стоит обратить внимание, в первую очередь, на документальный фильм In the same breath ("На одном дыхании"). Он рассказывает и о Китае, и о США - во время пандемии. Причем исследуется реакция на нее всех - от простых людей (в том числе и создателей фильма - рассказ от первого лица) до президентов государств. Работа очень сильная и было бы хорошо, если бы ее привезли в Россию. Например, включили в документальную программу Московского международного кинофестиваля (объявлено, что ММКФ в этом году пройдет с 22 по 29 апреля).

Один из самых сильных фильмов фестиваля - The Pink Cloud ("Розовое облако"). Неровен час, его за огромные деньги приобретет какой-то крупный стриминговый сервис, поскольку лента может войти в число самых заметных и в этом году в целом. Рассказывает "Розовое облако" о влюбленной паре, которая случайно оказалась вместе во время изоляции. У них не было другого выхода, когда планету накрыли розовые облака, которые убивают людей за 10 секунд. Зритель проходит вместе с этими людьми все нюансы их отношений - от любви до ненависти и обратно, от нежелания понять друг друга до примирения, от компромиссов до разделений. В картине очень сильные диалоги, и ее хочется пересматривать снова и снова.

Новый польский фильм Prime Time ("Прайм-Тайм"), главную роль в котором исполнил звезда картины "Тело Христово" - актер Бартош Беленя, также затрагивает тему того, как люди, оказавшиеся один на один друг с другом, начинают искать взаимопонимание. Речь... о террористе и заложниках. Главный герой во время популярного телешоу ворвался в телестудию и захватил известную телеведущую и охранника. События сложились так, что в этой телестудии они оказались в заточении. И вдруг выяснилось, что у них гораздо больше общего, чем они предполагали.

Журнал Variety в своих рекомендациях перед фестивалем, советовал, в числе прочих, обратить внимание на картину How it end ("Чем это кончится"). Главная героиня идет через весь Лос-Анджелес на последнюю в своей жизни вечеринку, чтобы сказать самые важные слова тому, кого она любит. Мир в это время замер в ожидании конца света. И по дороге девушка (а идет она не одна, а с попутчицей - своеобразным альтер-его) встречает разных людей, каждый из которых проводит свое время в изоляции, вдали от остальных, весьма причудливым способом.

Лента John and the hole ("Джон и отверстие") уже находится на пересечении двух тенденций. С одной стороны, она - о том, как любящие друг друга люди - семья - могут выжить даже в самых страшных условиях. С другой, это кино о детях и взрослых, и об их умении понять друг друга. Главный герой - 13-летний незрелый подросток Джон с аморфным, мало что выражающим лицом, находит в лесу заброшенный бункер. Подсыпав снотворное родителям и старшей сестре, он ночью переносит их в эту бетонную яму, чтобы насладиться праздником непослушания. В его распоряжении - кредитки, мобильные телефоны, машина... А еще есть возможность играть в компьютерные игры, сколько хочешь. Фильм навевает ассоциации и с рассказом Рэя Брэдбери "Вельд" (там дети жестоко расправляются со своими родителеми), и с кроличьей норой, в которую попадает перед тем, как повзрослеть, всем известная героиня произведений Льюиса Кэролла - Алиса. Лента также отвечает на вопрос - кому в жизни комфортнее - тому, кто остался один на один с собой и всеми благами цивилизации, или тем, кто оказался в изоляции, зато с поддержкой любимых и близких.

К теме детей и родителей обращается и лента Mass ("Месса"), очень похожая на картину "Резня" Романа Полански, но при этом и резко отличающаяся от нее. Две семейные пары встречаются в церкви. И их разговор "выпускает наружу" то, о чем они молчали много лет, после того, как их дети оказались участниками непоправимой трагедии.

Обозреватель "РГ" вывела для себя на первый план также ленту Coda ("Кода") - американский ремейк французской картины. Помните парадокс Бетховена: глухой композитор, который не слышит своей музыки? Фильм рассказывает о девочке - единственной нормально слышащей и говорящей в семье, где все глухонемые. Отец и брат ловят морскую живность в море, она им помогает (отличные морские съемки, кстати). Казалось бы, вся ее жизнь будет этому посвящена. Но случайно, в основном, потому что мальчик понравился, она записывается в школьный хор. И у нее оказывается настоящий талант - она великолепно поет. Но сможет ли семья ее во всех смыслах услышать? Понравилась картина и другим. Уже на четвертый день фестиваля стриминговый сервис Apple TV+ купил его за 25 миллионов долларов, и это - одна из крупнейших сделок этого года. К премьере на платформе постараемся известить наших читателей. А пока продолжаем смотреть фильмы и рассказывать о них.

Кстати

Среди членов жюри на Sundance 2021 - а в каждой программе выносят вердикт свои судьи - Джули Дэш, Синтия Эриво, Ханья Янагихара, Джошуа Оппенхаймер, Лана Уилсон, Даниэла Вега и другие. Весьма интригует, какие они примут решения. Скоро узнаем.