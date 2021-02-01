Постановление правительства Кировской области от 29 января 2021 года № 43-П "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Кировской области на 2021 год"

В соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 4 Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" Правительство Кировской области постановляет:

1. Установить для оценки уровня жизни населения Кировской области при разработке и реализации региональных социальных программ, оказания необходимой государственной социальной помощи и предоставления мер социальной поддержки малоимущим гражданам, других установленных Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" целей по представлению управления государственной службы занятости населения Кировской области величину прожиточного минимума в целом по Кировской области на 2021 год надушу населения - 10 710 рублей, для трудоспособного населения - 11 441 рубль, для пенсионеров - 9 348 рублей, для детей - 11 060 рублей.

2. Управлению массовых коммуникаций Кировской области опубликовать постановление в официальных средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

Председатель Правительства Кировской области А.А.Чурин







