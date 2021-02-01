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01.02.2021 12:09

Китай ратует за глобальное развитие

На днях председатель КНР Си Цзиньпин в режиме видеосвязи принял участие в диалоге Всемирного экономического форума "Давосская повестка дня 2021", сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное". Он выступил со специальной речью, в которой системно изложил принципы и предложения совершенствования системы глобального управления в духе многосторонности и взаимодействия.
Китай борется за сохранение мира и стабильности на нашей планете, которые так легко разрушить необдуманными действиями. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая Китай борется за сохранение мира и стабильности на нашей планете, которые так легко разрушить необдуманными действиями. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
Китай борется за сохранение мира и стабильности на нашей планете, которые так легко разрушить необдуманными действиями. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

Его речь вызвала широкий резонанс в международном сообществе. "Российская газета" в своем комментарии написала, что Си Цзиньпин выдвинул "давосские аргументы" в поддержку глобализации в постэпидемический период.

Фото: Медиакорпорация Китая
Западу не остановить развитие Синьцзяна

Совместное обсуждение, совместное построение и совместное использование - это главная концепция глобального управления, которую пропагандирует и практикует Китай. В своей первой "давосской речи" в 2017 году Си Цзиньпин высказал соображения о том, что "система глобального управления может предоставить мощные гарантии для стабилизации и развития мировой экономики лишь в том случае, если она будет адаптирована к новым требованиям международной экономической структуры". Сегодня, четыре года спустя, когда мир столкнулся с пандемией COVID-19 и невиданными за столетие переменами, мировой политический и экономический порядок понес серьезный ущерб, а система глобального управления столкнулась с застарелыми проблемами и новыми вызовами.

Наблюдая за хаосом, царящем в сегодняшнем мире, очевидно, что его причины коренятся в том, что некоторые западные страны ставят свои эгоистичные цели выше глобальных общественных интересов и агрессивно продвигают односторонность и протекционизм, что значительно усугубляет проблемы в борьбе с глобальными рисками и вызовами для всех сторон.

В этой связи председатель КНР Си Цзиньпин выступил с предупреждением: без соблюдения общепризнанных международных законов и стандартов, совместно сформулированных международным сообществом, мир в конечном итоге скатится к законам джунглей, где сильный пожирает слабого, что приведет к катастрофическим последствиям для всего человечества.

Относительно огромного разрыва между развитыми и развивающимися странами мира в плане всестороннего развития, председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что международное сообщество должно предоставить развивающимся странам мира всю необходимую поддержку, обеспечить указанным странам и регионам право на развитие, дать населению всех стран мира возможность совместно пользоваться возможностями и достижениями глобального всеобщего развития.

Согласно прогнозу Британского оксфордского института экономической политики, с данного момента и до 2025 года из-за пандемии COVID-19 новые и зарождающиеся экономические субъекты мира понесут как минимум в 2 раза большие убытки, чем ущерб, который получат развитые государства. Если не проявить волю и не остановить непрерывно растущий разрыв между богатыми и бедными странами мира, в конце концов, пострадают глобальные интересы.

Фото: Медиакорпорация Китая
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Именно руководствуясь такой точкой зрения, Китай неизменно уделяет особое внимание равенству и справедливости в глобальном развитии. Соображения, выдвинутые председателем КНР Си Цзиньпином, включая продвижение реформ Всемирной торговой организации (ВТО) и международной валютно-финансовой системы, обращение с призывом реализации Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года, а также заявление о готовности КНР поддержать и развивать сотрудничество Юг-Юг, ясно указывают на то, что Китай стремится к совместному развитию, которое принесет возможности и пользу не только ему, но и другим странам мира.

Одновременно с этим, касаясь таких вопросов глобального управления, как общественное здравоохранение, изменение климата и др., Си Цзиньпин подчеркнул, что необходимо уважать роль Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), стремиться к формированию правил и стандартов глобального управления посредством цифровых технологий и строго выполнять "Парижское соглашение по климату".

Французский эксперт по вопросам Китая Соня Бресслер отметила, что речь Си Цзиньпина на ВЭФ позволила миру увидеть и осознать всю решимость КНР в глобальной борьбе с COVID-19, устойчивой защите мультилатерализма, а также твердой приверженности построению сообщества единой судьбы человечества.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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