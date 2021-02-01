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01.02.2021 11:25

Китайская вакцина получила признание в мире

По мере распространения китайской вакцины от COVID-19 внутри и за пределами страны ее безопасность и эффективность получают все большее признание во многих странах, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Президент Индонезии Джоко Видодо 27 января получил вторую дозу китайской вакцины. Фото: Медиакорпорация Китая Президент Индонезии Джоко Видодо 27 января получил вторую дозу китайской вакцины. Фото: Медиакорпорация Китая
Президент Индонезии Джоко Видодо 27 января получил вторую дозу китайской вакцины. Фото: Медиакорпорация Китая

Так, 10 января президент Сейшельских островов Уэйвел Рамкалаван первым сделал прививку вакцины, разработанной компанией SinoPharm. Сейшельские острова стали первой африканской страной, которая начала массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции, в частности, с использованием вакцины китайского производства.

13 января президент Индонезии Джоко Видодо прошел вакцинацию препаратом от коронавируса COVID-19, разработанным китайской биофармацевтической компанией Sinovac Biotech. 27 января он получил вторую дозу вакцины.

14 января вакцинацию от коронавируса с помощью CoronaVac, которую разработала китайская компания Sinovac Biotech, прошел президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. 24 января президент Сербии Александр Вучич выразил намерение привиться китайской вакциной от коронавируса.

17 января премьер-министр Камбоджи Хун Сен заявил, что страна получила предоставленные Китаем на безвозмездной основе 1 миллион доз вакцины от COVID-19.

Президент Перу Франсиско Сагасти также выразил намерение привиться китайской вакциной, не назвав конкретной даты. 28 января президент Чили Себастьян Пиньера выразил намерение привиться китайской вакциной во второй неделе февраля. 10 января министр здравоохранения Филиппин Франсиско Дуке заявил, что страна подписала соглашение с китайским фармацевтическим производителем Sinovac Biotech о закупке 25 миллионов доз вакцины от коронавируса. Первая партия будет поставлена в феврале.

26 января министерство здравоохранения Малайзии сообщило, что Pharmaniaga Bhd подписала соглашение об оптовых закупках вакцины против коронавируса у китайской фармацевтической компании Sinovac Biotech.

29 января на очередной пресс-конференции венгерского Центра по профилактике и контролю над коронавирусной эпидемии сообщили, что Венгрия стала первой европейской страной, которая одобрила китайскую вакцину от COVID-19.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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