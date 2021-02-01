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01.02.2021 09:19
Рубрика: В мире

Китайский эксперт предсказал упадок США по британскому сценарию

Текст: Юрий Когалов

США близятся к своему закату, но этот процесс будет происходить медленно, как это было с Британской империей. Такое мнение высказал декан Института международных отношений Университета Цинхуа в Пекине Янь Сюэтун в интервью изданию Spiegel.

Фото: REUTERS
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Он напомнил, что все империи приходят в упадок, это ждет и США. "Вопрос в том, как он будет происходить. Соединенное Королевство долгое время было самой могущественной державой мира, ее упадок протекал долго и длился несколько десятилетий. Советский Союз раскололся как стакан, упавший на пол. Думаю, что упадок США будет скорее протекать по британскому сценарию", - отметил Янь Сюэтун.

Эксперт обратил внимание на потерю США престижа на международном уровне. При президенте Дональде Трампе Соединенные Штаты игнорировали интересы других стран, в том числе своих союзников. "Как можно доверять стране, когда не знаешь, что она будет делать?" - подчеркнул Янь Сюэтун.

Он также отметил, что по ряду вопросов европейские страны уже начали вести самостоятельную политику. Эта тенденция, по его мнению, сохранится, по крайней мере, до тех пор, пока у власти в Германии остается канцлер Ангела Меркель.

Янь Сюэтун считает, что власти США в ближайшее время будут уделять больше внимания внутренней, а не внешней политике. "Недавно американский телеканал CBS спросил американцев, что они считают самой большой угрозой для США. 57 процентов опрошенных назвали других людей в Соединенных Штатах. Можете себе представить? Только 7 процентов посчитали, что самая большая угроза исходит от других государств", - отметил китайский политолог. "Это означает, что если Байден будет расходовать много энергии на внешнюю политику, то подвергнет себя опасности быть раскритикованным за неверную расстановку приоритетов", - добавил он.

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