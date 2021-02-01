Указ главы Республики Коми от 1 февраля 2021 года № 12 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

Постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности" изменения согласно приложению.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Коми В.Уйба





Приложение к Указу Главы Республики Коми от 1 февраля 2021 г. № 12

Изменения, вносимые в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

В Указе Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности":

в пункте 20.11:

в абзаце первом слова "по 3 февраля 2021 года" заменить словами "по 17 февраля 2021 года";

абзац одиннадцатый после слов "по 3 февраля 2021 года включительно" дополнить словами ", с 4 февраля 2021 года по 17 февраля 2021 года включительно".







