Компании могут лишить лицензий на добычу золота из-за загрязнений рек

Наказывать компании, занимающиеся добычей россыпного золота и допускающих загрязнения рек, лишением лицензий на право пользования недрами готовы в Минприроды. Об этом предупредили в пресс-службе ведомства.

"Росприроднадзор в прошлом году 77 раз организовывал внеплановые проверки недропользователей, осуществляющих деятельность по добыче россыпного золота на основании лицензий, - сообщили "РГ" в Минприроды. - Факты превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в водных объектах, приведшие к их загрязнению и истощению, были обнаружены в реках и ручьях Красноярского, Пермского, Забайкальского краев, Иркутской, Магаданской областях, республиках Тыва, Хакасия".

По данным WWF России, только в Дальневосточном федеральном округе с 15 мая по 15 октября 2020 года дистанционное зондирование земле выявило 231 случай загрязнения рек, суммарная протяжённость загрязненных участков составила 6,7 тыс. км. В Сибирском округе было зафиксировано 78 случаев, протяженность загрязненных участков рек - 2,7 тыс. км.

"Большинство этих нарушений подтверждено результатами проверок государственных природоохранных органов", - уточнили в WWF России.

По результатом проверок, проведенных государственными природоохранными органами, против недропользователей, нарушивших требования законодательства, были возбуждены административные дела, добавили в ведомстве.

"Произведены предварительные расчёты размеров вреда, причинённого компонентам окружающей среды, - сказали в Минприроды. - Материалы переданы в Роснедра для принятия решения о досрочном прекращении права пользования недрами. Выработаны конкретные предложения по усилению ответственности за незаконную добычу драгоценных металлов и за загрязнение поверхностных водных объектов, часть из которых нашли своё отражение в федеральных законах и в проектах нормативных актов".

При этом ведомство поддерживает идею создать рабочую группу, в которую войдут представители Минприроды, Роспотребнадзора и WWF России.

"В феврале 2021 года исполняется 50 лет Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, главным образом, в качестве местообитаний водоплавающих птиц (Рамсарская конвенция), - объясняет причину своей озабоченности директор WWF России Дмитрий Горшков. - Россия стала стороной этой конвенции в составе СССР в 1975 году. К сожалению, в настоящее время существует ряд прямых угроз, связанных с экологически неустойчивым использованием водно-болотных угодий в некоторых регионах страны".