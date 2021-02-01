Конкурс "Мой первый бизнес" продлил прием заявок до 28 февраля

Школьники, студенты и молодые предприниматели смогут подать заявки на международный конкурс "Мой первый бизнес" президентской платформы "Россия - страна возможностей" до 28 февраля 2021 года.

Принять участие могут ребята в возрасте от 14 до 23 лет как с бизнес-идеей, так и с готовым проектом. Есть два основных направления - коммерческое и социальное, а также две лиги - школьная и студенческая. В старшей лиге участниками уже успели стать студенты из таких вузов, как РЭУ им. Г. В. Плеханова, МГУ, ВШЭ, РАНХиГС и других.

- Конкурс - одна из возможностей попробовать себя и ответить на вопрос "бизнес - это для меня?". Не бойтесь неудач. При любом исходе вы останетесь победителем: познакомитесь с единомышленниками, получите новые знания и проверите себя на прочность. Благодаря конкурсу "Мой первый бизнес" в стране формируются новые люди - новый высокотехнологичный класс, те, кого мы ждем в качестве участников наших грантовых программ для новаторов и стартапов! - отметил советник генерального директора Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере Иван Бортник.

Лучшие конкурсанты получат возможность выиграть грант "Умник" номиналом до 500 000 рублей на реализацию проекта, экспертную и инвестиционную поддержку от действующих предпринимателей, обучение в двухмесячном акселерационном бизнес-курсе.