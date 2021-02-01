Контролеры в метро получат право спрашивать паспорт у безбилетников

Пассажирам, которые едут с детьми в метро по льготному тарифу, придется возить с собой свидетельство о рождении. А контролеры получат право требовать паспорт у зайцев и прочих нарушителей, например, пытающихся проникнуть в подземку по чужой льготе.

Вскоре для того, чтобы прокатиться в метро, пассажирам придется помимо билета запасаться документами, удостоверяющими личность. Фото: РИА Новости

Соответствующие нововведения прописаны в проекте поправок в закон о внеуличном транспорте. Метро как раз самый известный вид такого транспорта. Документ рассмотрела подкомиссия по совершенствованию надзорных функций власти при правительственной комиссии по проведению административной реформы.

По сути, в метро вводятся те же правила, что уже действуют в наземном транспорте. Например, у контролеров подземки появится право изымать для разбирательства карту льготника, если возникнут подозрения, что человек пользуется ей не по праву. Это весьма распространенная ситуация, когда кто-то бесплатно пытается проехать в метро или автобусе по чужой социальной карте.

"Контролеры ГУП "Мосгортранс" вправе не только требовать у пассажиров предъявления (передачи в руки) проездных документов и документов, подтверждающих преимущество по оплате проезда, но и вправе изымать у пассажира такие проездные документы при определенных условиях, - рассказывает член Ассоциации юристов России Николай Пивоваров. - Например, если представлены нелегитимные или поддельные проездные документы, чужие социальные карты, социальные карты студента или учащегося у пассажира, не предъявившего студенческий билет, действительный на текущий учебный период".

"Мосгортранс" обслуживает 800 маршрутов наземного транспорта. Каждый день ими пользуются более 5,5 миллиона пассажиров. Ежедневно на линиях работают 6,5 тысячи автобусов, трамваев и электробусов. Но метро - это отдельный мир, живущий по своим законам. Поэтому сейчас и предлагается изменить правила, написанные для метро. Причем новые нормы полностью повторяют те, что применяются на общественном транспорте. Так что пассажир, пересаживающийся с автобуса на метро, не должен испытать никаких потрясений.

"Изъятие билета или документа в таком случае оформляется актом установленной формы, один экземпляр которого выдается пассажиру, - рассказывает Николай Пивоваров. - Лицо, пытавшееся проехать по нелегитимным или поддельным документам, обязано будет выплатить штраф, а лицо, чьей социальной картой воспользовались и которую, соответственно, изъяли, должно будет ее восстанавливать. При несогласии с действиями контролеров можно обжаловать их в установленном порядке".

Нарушитель получит штраф, а тот, чьей социальной картой он воспользовался и которую, соответственно, изъяли, должен будет ее восстанавливать

Николай Пивоваров особо подчеркивает, что федеральный закон действует на территории всей России, и это важный юридический момент.

"В настоящее время часть вопросов по контролю перевозок отдана на решение субъектам, - говорит юрист. - Очевидно, что данный проект федерального закона направлен на унификацию норм по контролю за оплатой пассажирами перевозок на территории всей страны".

Согласно проекту, имеющий право на бесплатный проезд, обязан будет иметь при себе и предъявлять контролеру документ, подтверждающий льготу. Если такой документ не содержит фотографию владельца, то пассажир обязан иметь при себе и предъявить документ, удостоверяющий его личность.

"Нужно помнить, что документом, удостоверяющим личность гражданина РФ, в настоящее время является не только паспорт гражданина РФ, но и загранпаспорт, удостоверение личность военнослужащего, военный билет, временное удостоверение личности", говорит юрист.

В столичном метро сегодня контроль осуществляется на входе - до или после турникетов. Например, если кто-то пройдет по социальной карте, контролеры могут остановить его и проверить документ.

Прямая речь

Владимир Груздев, председатель правления Ассоциации юристов России:

- Общее среднесуточное количество пассажиров в московском метро - 8,972 миллиона человек. За год столичное метро перевозит порядка 2560,7 миллиарда пассажиров. В том числе более 500 миллиона человек, имеющих льготы по оплате проезда. Средняя дальность поездки пассажира в столичном метро - 15,2 километра. Вряд ли нужны какие-то еще аргументы, подтверждающие важность метро для столицы. Цифры говорят сами себя. Одно из важных условий нормального функционирования метро - дисциплина пассажиров, в том числе платежная.

Законопроект направлен на совершенствование механизмов контроля за исполнением пассажирами своих обязанностей по оплате проезда. Предлагаются и другие меры, которые позволят совершенствовать работу и развитие внеуличного транспорта.

Досье "РГ"

Предлагаемые новации в метро

1. При перевозке детей с предоставлением льгот по проезду пассажир будет обязан иметь при себе и предъявлять свидетельства о рождении детей для подтверждения возраста детей.

2. Пассажир, имеющий право на льготу по оплате проезда, обязан будет иметь при себе и предъявлять контролеру документ, подтверждающий льготу. Если такой документ не содержит фотографию владельца, то пассажир обязан иметь при себе и предъявить паспорт.

3. Проездной документ лица, имеющего льготу, без предоставления документа, подтверждающего такую льготу, изымается контролером.

4. Контролер при привлечении пассажира к административной ответственности вправе требовать документ, удостоверяющий личность, и гражданин обязан его предъявить. При этом привлечение к административной ответственности не освобождает лицо от обязанности оплатить проезд.