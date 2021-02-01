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Рубрика: Происшествия

К турникету - с документами

Контролеры в метро получат право спрашивать паспорт у безбилетников
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 20(8371)
Пассажирам, которые едут с детьми в метро по льготному тарифу, придется возить с собой свидетельство о рождении. А контролеры получат право требовать паспорт у зайцев и прочих нарушителей, например, пытающихся проникнуть в подземку по чужой льготе.
Вскоре для того, чтобы прокатиться в метро, пассажирам придется помимо билета запасаться документами, удостоверяющими личность. Фото: РИА Новости Вскоре для того, чтобы прокатиться в метро, пассажирам придется помимо билета запасаться документами, удостоверяющими личность. Фото: РИА Новости
Вскоре для того, чтобы прокатиться в метро, пассажирам придется помимо билета запасаться документами, удостоверяющими личность. Фото: РИА Новости

Соответствующие нововведения прописаны в проекте поправок в закон о внеуличном транспорте. Метро как раз самый известный вид такого транспорта. Документ рассмотрела подкомиссия по совершенствованию надзорных функций власти при правительственной комиссии по проведению административной реформы.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Биометрическая оплата проезда в московском метро заработает к концу года

По сути, в метро вводятся те же правила, что уже действуют в наземном транспорте. Например, у контролеров подземки появится право изымать для разбирательства карту льготника, если возникнут подозрения, что человек пользуется ей не по праву. Это весьма распространенная ситуация, когда кто-то бесплатно пытается проехать в метро или автобусе по чужой социальной карте.

"Контролеры ГУП "Мосгортранс" вправе не только требовать у пассажиров предъявления (передачи в руки) проездных документов и документов, подтверждающих преимущество по оплате проезда, но и вправе изымать у пассажира такие проездные документы при определенных условиях, - рассказывает член Ассоциации юристов России Николай Пивоваров. - Например, если представлены нелегитимные или поддельные проездные документы, чужие социальные карты, социальные карты студента или учащегося у пассажира, не предъявившего студенческий билет, действительный на текущий учебный период".

"Мосгортранс" обслуживает 800 маршрутов наземного транспорта. Каждый день ими пользуются более 5,5 миллиона пассажиров. Ежедневно на линиях работают 6,5 тысячи автобусов, трамваев и электробусов. Но метро - это отдельный мир, живущий по своим законам. Поэтому сейчас и предлагается изменить правила, написанные для метро. Причем новые нормы полностью повторяют те, что применяются на общественном транспорте. Так что пассажир, пересаживающийся с автобуса на метро, не должен испытать никаких потрясений.

"Изъятие билета или документа в таком случае оформляется актом установленной формы, один экземпляр которого выдается пассажиру, - рассказывает Николай Пивоваров. - Лицо, пытавшееся проехать по нелегитимным или поддельным документам, обязано будет выплатить штраф, а лицо, чьей социальной картой воспользовались и которую, соответственно, изъяли, должно будет ее восстанавливать. При несогласии с действиями контролеров можно обжаловать их в установленном порядке".

Нарушитель получит штраф, а тот, чьей социальной картой он воспользовался и которую, соответственно, изъяли, должен будет ее восстанавливать

Николай Пивоваров особо подчеркивает, что федеральный закон действует на территории всей России, и это важный юридический момент.

"В настоящее время часть вопросов по контролю перевозок отдана на решение субъектам, - говорит юрист. - Очевидно, что данный проект федерального закона направлен на унификацию норм по контролю за оплатой пассажирами перевозок на территории всей страны".

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
В московском метро появились кнопки вызова контролера-кассира

Согласно проекту, имеющий право на бесплатный проезд, обязан будет иметь при себе и предъявлять контролеру документ, подтверждающий льготу. Если такой документ не содержит фотографию владельца, то пассажир обязан иметь при себе и предъявить документ, удостоверяющий его личность.

"Нужно помнить, что документом, удостоверяющим личность гражданина РФ, в настоящее время является не только паспорт гражданина РФ, но и загранпаспорт, удостоверение личность военнослужащего, военный билет, временное удостоверение личности", говорит юрист.

В столичном метро сегодня контроль осуществляется на входе - до или после турникетов. Например, если кто-то пройдет по социальной карте, контролеры могут остановить его и проверить документ.

Прямая речь

Владимир Груздев, председатель правления Ассоциации юристов России:

- Общее среднесуточное количество пассажиров в московском метро - 8,972 миллиона человек. За год столичное метро перевозит порядка 2560,7 миллиарда пассажиров. В том числе более 500 миллиона человек, имеющих льготы по оплате проезда. Средняя дальность поездки пассажира в столичном метро - 15,2 километра. Вряд ли нужны какие-то еще аргументы, подтверждающие важность метро для столицы. Цифры говорят сами себя. Одно из важных условий нормального функционирования метро - дисциплина пассажиров, в том числе платежная.

Законопроект направлен на совершенствование механизмов контроля за исполнением пассажирами своих обязанностей по оплате проезда. Предлагаются и другие меры, которые позволят совершенствовать работу и развитие внеуличного транспорта.

Досье "РГ"

Предлагаемые новации в метро

1. При перевозке детей с предоставлением льгот по проезду пассажир будет обязан иметь при себе и предъявлять свидетельства о рождении детей для подтверждения возраста детей.

2. Пассажир, имеющий право на льготу по оплате проезда, обязан будет иметь при себе и предъявлять контролеру документ, подтверждающий льготу. Если такой документ не содержит фотографию владельца, то пассажир обязан иметь при себе и предъявить паспорт.

3. Проездной документ лица, имеющего льготу, без предоставления документа, подтверждающего такую льготу, изымается контролером.

4. Контролер при привлечении пассажира к административной ответственности вправе требовать документ, удостоверяющий личность, и гражданин обязан его предъявить. При этом привлечение к административной ответственности не освобождает лицо от обязанности оплатить проезд.

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