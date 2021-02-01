Крупнейший оператор Латвии прекратил трансляцию пяти российских телеканалов

Крупнейшая телекоммуникационная компания в Латвии Tet с 1 февраля прекратила ретрансляцию пяти российских телеканалов - Первого балтийского канала, "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс". Как передает ТАСС, причиной этого непонимание оператором, не нарушает ли их работа режим санкций.

"Несмотря на длительные и неоднократные запросы информации, Tet не имеет доступа к юридически обоснованной информации об условиях ретрансляции телеканалов ПБК, "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс" в Латвии. Следовательно, невозможно провести надлежащую оценку рисков, как того требует действующее законодательство", - говорится в распространенном оператором сообщении.

Также отмечается, что в отношении медиахолдинга "Балтийский медиа альянс", которой принадлежит TEM LV, распространяющая все пять каналов в Латвии, выдвинуты обвинения в нарушении международных санкций.

Стоит отметить, что власти стран Прибалтики регулярно усложняют работу российских СМИ. В МИД РФ ранее называли "демагогией" заявления Вильнюса, Риги и Таллина о приверженности принципам демократии и свободы слова.