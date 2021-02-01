Распоряжение губернатора Курской области от 1 февраля 2021 года № 30-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности"

Во изменение распоряжения Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности":

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжений Губернатора Курской области от 18.03.2020 № 68-рг, от 20.03.2020 № 73-рг, от 24.03.2020 № 82-рг, от 25.03.2020 № 85-рг, от 27.03.2020 № 95-рг, от 29.03.2020 № 98-рг, от 30.03.2020 № 103-рг, от 03.04.2020 № 111-рг, от 05.04.2020 № 112-рг, от 06.04.2020 № 116-рг, от 07.04.2020 № 122-рг, от 15.04.2020 № 135-рг, от 17.04.2020 № 137-рг, от 20.04.2020 № 140-рг, от 21.04.2020 № 145-рг, от 22.04.2020 № 151-рг, от 29.04.2020 № 157-рг, от 30.04.2020 № 162-рг, от 30.04.2020 № 163-рг, от 06.05.2020 № 171-рг, от 08.05.2020 № 175-рг, от 12.05.2020 № 181-рг, от 13.05.2020 № 184-рг, от 18.05.2020 № 196-рг, от 29.05.2020 № 212-рг, от 29.05.2020 № 215-рг, от 05.06.2020 № 221-рг, от 08.06.2020 № 224-рг, от 11.06.2020 № 232-рг, от 19.06.2020 № 242-рг, от 26.06.2020 № 253-рг, от 03.07.2020 № 268-рг, от 10.07.2020 № 276-рг, от 17.07.2020 № 282-рг, от 21.07.2020 № 287-рг, от 24.07.2020 № 292-рг, от 28.07.2020 № 295-рг, от 31.07.2020 № 304-рг от 03.08.2020 № 306-рг, от 12.08.2020 № 318-рг, от 14.08.2020 № 322-рг, от 21.08.2020 № 329-рг, от 11.09.2020 № 361-рг, от 16.09.2020 № 368-рг, от 13.10.2020 № 403-рг, от 16.10.2020 № 408-рг, от 21.10.2020 № 416-рг, от 29.10.2020 № 431-рг, от 30.10.2020 № 434-рг, от 02.11.2020 № 436-рг, от 06.11.2020 № 441-рг, от 16.11.2020 № 446-рг, от 20.11.2020 № 455-рг, от 04.12.2020 № 479-рг, от 09.12.2020 № 488-рг, от 11.12.2020 № 493-рг, от 22.12.2020 № 508-рг, от 25.12.2020 № 514-рг, от 30.12.2020 № 526-рг, от 12.01.2021 № 1-рг, от 15.01.2021 № 6-рг, от 22.01.2021 № 18-рг).

2. Признать утратившими силу распоряжения Губернатора Курской области по перечню согласно приложению.

Губернатор Курской области Р.В.Старовойт





Утверждены распоряжением Губернатора Курской области от 01.02.2021 Xs 30-рг





Изменения, которые вносятся в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности"

1. Текст распоряжения изложить в следующей редакции:

"О введении режима повышенной готовности

В связи с угрозой распространения в Курской области новой коронавирусной инфекции COVID-19, в соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и в целях обеспечения безопасности здоровья населения:

1. Ввести на территории Курской области режим повышенной готовности.

2, Временно приостановить на территории Курской области:

2.1. Деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений (за исключением боулинга).

2.2. Функционирование караоке, танцевальных площадок (танцевальных зон), дискотек, проведение тематических вечеринок, развлекательных программ, конкурсов, викторин и иных подобных мероприятий на предприятиях общественного питания по 08.02.2021.

3. Ввести запрет на курение кальянов в общественных местах.

4. Запретить хозяйствующим субъектам (организациям и индивидуальным предпринимателям), осуществляющим деятельность в сфере предоставления населению услуг общественного питания:

осуществлять работу с 00-00 до 6-00 часов (в пятницу и субботу с 01-00 до 06-00), за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких организаций, доставки заказов;

проводить массовые мероприятия, при организации которых невозможно обеспечить выполнение соблюдения рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

5. Гражданам в возрасте 65 лет и старше с 2 ноября 2020 года по 15 ноября 2020 года, с 16 ноября 2020 года по 29 ноября 2020 года, с 30 ноября 2020 года по 13 декабря 2020 года, с 14 декабря 2020 года по 27 декабря 2020 года, с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года, с 11 января 2021 года по 24 января 2021 года, с 25 января 2021 года по 7 февраля 2021 года, с 8 февраля 2021 года по 21 февраля 2021 года, гражданам, имеющим хронические заболевания (перечень хронических заболеваний согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению), с 2 ноября 2020 года до особого распоряжения обеспечить соблюдение режима самоизоляции по месту жительства либо по месту пребывания, фактического нахождения, за исключением случаев:

обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

следования к месту (от места) осуществления трудовой деятельности (работы), за исключением работников, переведенных на дистанционный режим работы, находящихся в отпуске или в отношении которых оформлен листок нетрудоспособности;

следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, в целях выгула домашних животных, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и работникам (сотрудникам) органов государственной власти и местного самоуправления, организаций и индивидуальных предпринимателей, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования.

Комитету по труду и занятости Курской области (Е.В. Кулагина) обеспечить уведомление Фонда социального страхования Российской Федерации о решении, указанном в абзаце первом настоящего пункта, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2020 г. № 402 "Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше".

6. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Курской области, обеспечить перевод со 2 ноября 2020 года до особого распоряжения не менее 30 процентов работников из числа руководителей, специалистов и других служащих на дистанционный режим работы, отдав предпочтение гражданам, имеющим хронические заболевания (перечень хронических заболеваний согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению).

Действие настоящего пункта не распространяется на:

организации, имеющие оборудование, предназначенное для непрерывного технологического процесса, непрерывно действующие организации;

медицинские и аптечные организации;

организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости;

организации оборонно-промышленного комплекса, а также организации, обеспечивающие их деятельность;

организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения;

организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;

организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам);

организации, функционирование которых невозможно при отсутствии необходимого количества работников.

7. Запретить нахождение несовершеннолетних лиц (не достигших возраста 16 лет) в зданиях, строениях, сооружениях торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов), деятельность которых, в том числе, связана с использованием вычислительной техники и информационных технологий (ОКВЭД 62.09), без сопровождения родителей или иных законных представителей.

8. Рекомендовать гражданам ограничить посещение общественных мест с большим скоплением людей, если это не связано с их профессиональной деятельностью.

9. Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки общественным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярного сообщения, оперативно представлять на утверждение в комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области проекты расписаний движения общественного транспорта с учетом сложившегося пассажиропотока.

Комитету транспорта и автомобильных дорог Курской области (В.А. Муравьев) осуществлять рассмотрение проектов расписаний движения общественного транспорта не позднее двух рабочих дней с даты их поступления от организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки общественным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярного сообщения.

Установить особый порядок передвижения на территории Курской области транспортных средств по межмуниципальным маршрутам регулярного сообщения, предусматривающий обязательное использование во время перевозки пассажирами и водителями транспортных средств, осуществляющими перевозку пассажиров общественным автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярного сообщения, индивидуальных средств защиты органов дыхания (масок, респираторов, повязок).

Рекомендовать органам местного самоуправления Курской области принять аналогичные меры по установлению особого порядка передвижения общественных транспортных средств по муниципальным маршрутам.

10. Лицам, прибывшим на территорию Курской области:

10.1. Сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания за рубежом, контактную информацию по телефонам горячей линии: +7-920-727-06-89, +7(4712) 324319.

10.2. При появлении первых симптомов респираторных заболеваний незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций.

10.3. Соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому, по месту пребывания, фактического нахождения.

10.4. Обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию, кроме случаев, установленных постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации.

11. Гражданам, совместно проживающим в период обеспечения изоляции с лицами, указанными в пункте 10 настоящего распоряжения, а также с лицами, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на срок, указанный в подпункте 10.4 пункта 10 настоящего распоряжения, либо на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей.

12. Утвердить Требования к деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляемой в условиях режима повышенной готовности, согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

13. Комитету образования и науки Курской области (Н.А. Пархоменко), комитету здравоохранения Курской области (Е.А. Панферова), комитету по культуре Курской области (Ю.Н. Полетыкина), комитету строительства Курской области (Р.Ю. Денисов), руководителям образовательных организаций высшего образования, профессиональных образовательных организаций, организаций дополнительного профессионального образования, организаций дополнительного образования, общеобразовательных организаций, находящихся в ведении отраслевых органов исполнительной власти Курской области, расположенных на территории Курской области, обеспечить реализацию образовательных программ следующим образом:

в общеобразовательных организациях с 1-го по 11-й классы - в форме очного обучения;

в профессиональных образовательных организациях - с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, за исключением выпускных курсов, в которых образовательные программы реализуются в форме очного обучения;

в организациях дополнительного профессионального образования - в форме очного обучения;

в образовательных организациях высшего образования - с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

в образовательных организациях дополнительного образования, реализующих образовательные программы, предусматривающие индивидуальные занятия, - в форме очного обучения; предусматривающие групповые занятия, - с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

14. Рекомендовать главам муниципальных районов (городских округов) Курской области, руководителям образовательных организаций высшего образования, профессиональных образовательных организаций, организаций дополнительного профессионального образования, организаций дополнительного образования, общеобразовательных организаций, расположенных на территории Курской области, обеспечить реализацию образовательных программ следующим образом:

в общеобразовательных организациях с 1-го по 11-й классы - в форме очного обучения;

в профессиональных образовательных организациях - с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, за исключением выпускных курсов, в которых образовательные программы реализуются в форме очного обучения;

в организациях дополнительного профессионального образования - в форме очного обучения;

в образовательных организациях высшего образования - с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

в образовательных организациях дополнительного образования, реализующих образовательные программы, предусматривающие индивидуальные занятия, - в форме очного обучения; предусматривающие групповые занятия, - с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

15. Комитету здравоохранения Курской области (Е.А. Палферова):

15.1. Обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, указанных в пункте 11 настоящего распоряжения.

15.2. Организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с симптомами респираторных заболеваний, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции COVID-19, и пациентам старше 60 лет, для чего обеспечить усиление выездной амбулаторной службы сотрудниками отделений профилактики, городской фтизиатрической службы и клиническими ординаторами образовательных организаций высшего образования.

15.3. Обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему больных с симптомами респираторных заболеваний и оперативному оказанию им медицинской помощи, отбору биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию COVID-19.

16. Рекомендовать главам муниципальных образований Курской области совместно с отраслевыми органами исполнительной власти Курской области:

16.1. В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции СОVID-19 отменить проведение массовых мероприятий, за исключением:

проведения физкультурных и спортивных мероприятий, указанных в подпункте 17.1 пункта 17 настоящего распоряжения, а также проведения на территории Курской области матчей ОЛИМП-Первенства России по футболу и матчей Бетсити-Кубка России по футболу с количеством зрителей не более 450 человек;

проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам изменений в уставы муниципальных образований с целью приведения их в соответствие с федеральным законодательством;

проведения общих собраний участников долевой собственности в случаях, установленных Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения";

показа спектаклей и концертных программ в театрах и концертных организациях Курской области, кинопоказа с заполняемостью залов не более 25%.

Проведение мероприятий, указанных в настоящем пункте, осуществлять с соблюдением рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

16.2. При организации режима труда руководствоваться Методическими рекомендациями по режиму труда органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций с участием государства, разработанными Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

16.3. Во взаимодействии с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Курской области обеспечить контроль за соблюдением Требований к деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляемой в условиях режима повышенной готовности (приложение № 2 к настоящему распоряжению).

17. Комитету по физической культуре и спорту Курской области (А.В. Спиридонов) совместно с главами муниципальных районов и городских округов Курской области, региональными спортивными федерациями, физкультурно-спортивными организациями, собственниками (балансодержателями) объектов спорта приостановить:

17.1. Проведение на территории Курской области физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курской области на 2021 год, календарные планы органов местного самоуправления, а также физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых региональными спортивными федерациями, физкультурно-спортивными организациями, за исключением тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Курской области, спортивных соревнований на открытом воздухе для лиц старше 14 лет, спортивных соревнований для лиц старше 14 лет в закрытых помещениях без присутствия зрителей и без участия спортсменов их других субъектов Российской Федерации, выполнение испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" с учетом рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, регламента по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.

17.2. Деятельность объектов спорта всех форм собственности, за исключением открытых объектов спорта и спортивных сооружений, предназначенных для занятий физической культурой и спортом на улице, объектов спорта, используемых для реализации программ спортивной подготовки для лиц, проходящих спортивную подготовку, объектов спорта, используемых для проведения спортивных соревнований, указанных в подпункте 17.1 настоящего пункта, выполнения испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", а также объектов спорта (спортивных сооружений), используемых фитнес-клубами, иными физкультурно-спортивными организациями при условии их загрузки не более чем на 50% от единовременной пропускной способности с учетом рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.

18. Временно приостановить предоставление государственных и иных услуг в помещениях органов исполнительной власти Курской области и государственных учреждений Курской области, за исключением услуг, предоставление которых может осуществляться исключительно в указанных помещениях, при условии обеспечения предварительной записи граждан. При этом государственные и иные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, предоставляются исключительно в электронном виде.

19. Рекомендовать гражданам использовать защитные гигиенические перчатки при посещении мест приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим распоряжением, а также при совершении поездок на общественном транспорте, включая легковое такси.

20. Обязать:

20.1. Граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

20.2. Граждан обеспечить ношение средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов, повязок) в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах.

20.3. Органы государственной власти Курской области, органы местного самоуправления, организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем установления специального режима допуска в здания, строения, сооружения (помещения в них) и нахождения в них, на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

20.4. Организации и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, в том числе реализующих товары, выполняющих работы, оказывающих услуги, не допускать в используемые для осуществления их деятельности здания, строения, сооружения (помещения в них) граждан без средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов, повязок) и обеспечить контроль за их использованием гражданами (в том числе работниками).

21. Управлению ветеринарии Курской области привлечь станции по борьбе с болезнями животных городских округов и муниципальных районов Курской области к работе по проведению санитарной обработки территорий, техники и помещений.

22. Комитету жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области (А.В. Дедов) совместно с главами муниципальных образований Курской области организовать уборку территорий и санитарную обработку канализационных стоков медицинских организаций Курской области, отобранных для лечения граждан, инфицированных новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

23. Поручить комитету по культуре Курской области (Ю.Н. Полетыкина), комитету промышленности, торговли и предпринимательства Курской области (М.Н. Аксенов) и рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курской области (О.Д. Климушин), органам местного самоуправления осуществлять в пределах своих полномочий контроль за соблюдением ограничений, установленных пунктами 2-4 настоящего распоряжения.

24. Разрешить комитету здравоохранения Курской области и подведомственным ему медицинским организациям Курской области предусматривать авансовый платеж в размере до 100 % (включительно) при заключении государственных контрактов (договоров) на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигенации (далее - оборудование), включая работы и услуги по доставке, разгрузке, сборке, установке, монтажу, вводу в эксплуатацию оборудования, обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов, необходимых для предотвращения распространения, профилактики и лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

25. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции COVID-19 является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", который является обстоятельством непреодолимой силы.

26. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Курской области обеспечить координацию действий органов государственной власти Курской области, органов местного самоуправления Курской области и организаций, направленных на реализацию настоящего распоряжения.

27. Заместителю Губернатора Курской области А.В. Белостоцкому ежедневно представлять Губернатору Курской области доклад о ситуации с распространением в Курской области новой коронавирусной инфекции COVID-19, количестве заболевших, в том числе вновь выявленных случаях заражения инфекцией.

28. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.".

2. Приложение № 1 изложить в следующей редакции:





"Приложение № 1 к распоряжению Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг





(в редакции распоряжения Губернатора Курской области от 01.02.2021 № 30-рг)





ПЕРЕЧЕНЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ТРЕБУЮЩИХ СОБЛЮДЕНИЯ РЕЖИМА САМОИЗОЛЯЦИИ

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней-10 (МКБ-10) по диагнозу Е10.

2. Болезни органов дыхания из числа:

2.1. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44.

2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45.

2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47.

3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам 127.2,127.8,127.9.

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.

5. Болезнь мочеполовой системы1) - хроническая болезнь почек 3-5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0, N18.3-N18.5.

6. Новообразования из числа2);

6.1. Злокачественные новообразования любой локализации1), в том числе самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С00 - С80, С97.

6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы1), классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81 - С96, D46.

1) При режиме самоизоляции допускается посещение медицинской организации по поводу основного заболевания .

2) Самоизоляция не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической группе (в онкологии).".





3. Приложение № 2 изложить в следующей редакции:

"Приложение № 2 к распоряжению Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг





(в редакции распоряжения Губернатора Курской области от 01.02.2021 № 30-рг)

ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ В УСЛОВИЯХ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ В

В дополнение к требованиям, установленным распоряжением Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг, установить следующие обязанности организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых осуществляется в условиях режима повышенной готовности (далее - работодатели), и их работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам (далее - работники):

1. Работники обязаны соблюдать следующие требования:

1.1. Незамедлительно письменно информировать работодателя о наличии у работника или у лиц, совместно проживающих с ним, симптомов респираторного заболевания или наличии установленного врачом диагноза острой респираторной вирусной инфекции, новой коронавирусной инфекции COVID-19, пневмонии, контактах с людьми, больными острыми респираторными заболеваниями, в том числе COVID-19, об установлении карантина в отношении лиц, с которыми в течение последних 14 дней был близкий контакт, в том числе проживающих совместно.

1.2. Не покидать место проживания (пребывания) для осуществления трудовой деятельности в случаях, указанных в подпункте 1.1 настоящего пункта.

1.3. При появлении первых симптомов респираторного заболевания незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

1.4. Соблюдать дистанционный режим работы, установленный работодателем.

1.5. Соблюдать режим использования средств индивидуальной защиты, установленный распоряжением Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг, с учетом особенностей, обусловленных технологическими процессами.

2. Работодатели обязаны соблюдать следующие требования:

2.1. Помимо лиц, обязанных соблюдать режим самоизоляции в соответствии с распоряжением Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг, не допускать на рабочие места и (или) территорию работодателя работников, указанных в подпункте 1.1 пункта 1 настоящих Требований.

2.2. Обеспечить измерение температуры тела работникам при допуске на рабочие места и (или) территорию работодателя.

2.3. Обеспечить оптимальный режим рабочего времени и времени отдыха работников, при наличии такой возможности предусмотреть гибкий график прибытия/убытия на рабочее место, позволяющий избежать скопления работников.

2.4. Ограничить перемещение работников между помещениями, участками, цехами и корпусами, если только данные действия не обусловлены рабочей необходимостью.

2.5. Предусмотреть максимальную изоляцию рабочих смен (при сменном режиме работы), исключающую контакт работников разных смен, в том числе в раздевалках, столовых и иных бытовых помещениях.

2.6. С учетом особенностей технологического процесса предусмотреть режим максимального разобщения на рабочих местах, в том числе социальное дистанцирование (не менее 1,5 м).

2.7. Организовать контроль за использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов, повязок) на рабочих местах и (или) территории работодателя, за исключением случаев нахождения работника в обособленном помещении без присутствия иных лиц.

2.8. Исключить использование в служебных помещениях, где не происходит выделения в воздух рабочей зоны вредных химических веществ от технологического оборудования, систем кондиционирования и технических систем вентиляции.

2.9. Обеспечить регулярный режим уборки и дезинфекции с проведением усиленной дезинфекции в конце каждой смены.

2.10. Обеспечить установку на территории работодателя устройств для дезинфекции рук.

3. Рекомендовать работодателям в случае проживания работников в общежитиях, конструктивные особенности которых не позволяют обеспечить изоляцию (коридорного или иного типа с общими местами пользования (кухня, туалет, душ и т.д.), и выявления среди них заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 обеспечить за счет средств работодателя расселение в объекты размещения работников, контактировавших с заболевшим, с обеспечением соблюдения расселенными работниками режима изоляции в соответствии с постановлениями санитарных врачей.".





Приложение к распоряжению Губернатора Курской области от 01.02.2021 № 30-рг





Перечень распоряжений Губернатора Курской области, признанных утратившими силу

1. Распоряжение Губернатора Курской области от 27.03.2020 № 95-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности".

2. Распоряжение Губернатора Курской области от 29.03.2020 № 98-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности".

3. Распоряжение Губернатора Курской области от 30.03.2020 № 103-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности".

4. Распоряжение Губернатора Курской области от 03.04.2020 № 111-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности".

5. Распоряжение Губернатора Курской области от 05.04.2020 № 112-рг "О внесении изменения в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности".

6. Распоряжение Губернатора Курской области от 06.04.2020 № 116-рг "О внесении изменения в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности".

7. Распоряжение Губернатора Курской области от 07.04.2020 № 122-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности".

8. Распоряжение Губернатора Курской области от 15.04.2020 № 135-рг "О внесении изменения в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности".

9. Распоряжение Губернатора Курской области от 17.04.2020 № 137-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности".

10. Распоряжение Губернатора Курской области от 20.04.2020 № 140-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности".

11. Распоряжение Губернатора Курской области от 21.04.2020 № 145-рг "О внесении изменения в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности".

12. Распоряжение Губернатора Курской области от 22.04.2020 № 151-рг "О внесении изменения в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности".

13. Распоряжение Губернатора Курской области от 29.04.2020 № 157-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности".

14. Распоряжение Губернатора Курской области от 30.04.2020 № 162-рг "О внесении изменения в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности".

15. Распоряжение Губернатора Курской области от 30.04.2020 № 163-рг "О внесении изменения в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности".

16. Распоряжение Губернатора Курской области от 06.05.2020 № 171-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности".

17. Распоряжение Губернатора Курской области от 08.05.2020 № 175-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности".

18. Распоряжение Губернатора Курской области от 12.05.2020 № 181-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности".

19. Распоряжение Губернатора Курской области от 13.05.2020 № 184-рг "О внесении изменения в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности".

20. Распоряжение Губернатора Курской области от 18.05.2020 № 196-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности".

21. Распоряжение Губернатора Курской области от 29.05.2020 № 212-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности".

22. Распоряжение Губернатора Курской области от 29.05.2020 № 215-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности".

23. Распоряжение Губернатора Курской области от 05.06.2020 № 221-рг "О внесении изменения в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности".

24. Распоряжение Губернатора Курской области от 08.06.2020 № 224-рг "О внесении изменения в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности".

25. Распоряжение Губернатора Курской области от 11.06.2020 № 232-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности".

26. Распоряжение Губернатора Курской области от 19.06.2020 № 242-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности".

27. Распоряжение Губернатора Курской области от 26.06.2020 № 253-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности".

28. Распоряжение Губернатора Курской области от 03.07.2020 № 268-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности".

29. Распоряжение Губернатора Курской области от 10.07.2020 № 276-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности".

30. Распоряжение Губернатора Курской области от 17.07.2020 № 282-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности".

31. Распоряжение Губернатора Курской области от 21.07.2020 № 287-рг "О внесении изменения в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности".

32. Распоряжение Губернатора Курской области от 24.07.2020 № 292-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности".

33. Распоряжение Губернатора Курской области от 28.07.2020 № 295-рг "О внесении изменения в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности".

34. Распоряжение Губернатора Курской области от 31.07.2020 № 304-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности".

35. Распоряжение Губернатора Курской области от 03.08.2020 № 306-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности".

36. Распоряжение Губернатора Курской области от 12.08.2020 № 318-рг "О внесении изменения в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности".

37. Распоряжение Губернатора Курской области от 14.08.2020 № 322-рг "О внесении изменения в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности".

38. Распоряжение Губернатора Курской области от 21.08.2020 № 329-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности".

39. Распоряжение Губернатора Курской области от 11.09.2020 № 361-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности".

40. Распоряжение Губернатора Курской области от 16.09.2020 № 368-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности".

41. Распоряжение Губернатора Курской области от 13.10.2020 № 403-рг "О внесении изменения в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности".

42. Распоряжение Губернатора Курской области от 16.10.2020 № 408-рг "О внесении изменения в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности".

43. Распоряжение Губернатора Курской области от 21.10.2020 № 416-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности".

44. Распоряжение Губернатора Курской области от 29.10.2020 № 431-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности".

45. Распоряжение Губернатора Курской области от 30.10.2020 № 434-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности".

46. Распоряжение Губернатора Курской области от 02.11.2020 № 436-рг "О внесении изменения в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности".

47. Распоряжение Губернатора Курской области от 06.11.2020 № 441-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности".

48. Распоряжение Губернатора Курской области от 16.11.2020 № 446-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности".

49. Распоряжение Губернатора Курской области от 20.11.2020 № 455-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности".

50. Распоряжение Губернатора Курской области от 04.12.2020 № 479-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности".

51. Распоряжение Губернатора Курской области от 09.12.2020 № 488-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности".

52. Распоряжение Губернатора Курской области от 11.12.2020 № 493-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности".

53. Распоряжение Губернатора Курской области от 22.12.2020 № 508-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности".

54. Распоряжение Губернатора Курской области от 25.12.2020 № 514-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности".

55. Распоряжение Губернатора Курской области от 30.12.2020 № 526-рг "О внесении изменения в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности".

56. Распоряжение Губернатора Курской области от 12.01.2021 № 1-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности".

57. Распоряжение Губернатора Курской области от 15.01.2021 № 6-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности".

58. Распоряжение Губернатора Курской области от 22.01.2021 № 18-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности".







