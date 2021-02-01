Лукашенко поблагодарил синоптиков за сокращение ошибок в прогнозах

Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил работу метеорологической службы, которая в последнее время стала допускать меньше ошибок в своих прогнозах погоды. Об этом глава республики заявил во время встречи с министром природных ресурсов и охраны окружающей среды Андреем Худыком, которому подчиняются синоптики.

Как отмечается на сайте президента Беларуси, прежде работа метеорологов вызывала много нареканий, и Лукашенко дал поручение исправить ситуацию. "Вижу, что подвижки есть", - отметил белорусский лидер.

По его словам, он внимательно следит за тем, какую информацию предоставляют синоптики. "На три дня - абсолютно точный прогноз, и даже на неделю почти никогда не ошибаются. Ну, на полградуса - градус. Разительное изменение", - похвалил Лукашенко.