Общество
01.02.2021 15:35
Текст: Юрий Когалов

Лукашенко поблагодарил синоптиков за сокращение ошибок в прогнозах

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Юрий Смитюк/ТАСС

Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил работу метеорологической службы, которая в последнее время стала допускать меньше ошибок в своих прогнозах погоды. Об этом глава республики заявил во время встречи с министром природных ресурсов и охраны окружающей среды Андреем Худыком, которому подчиняются синоптики.

Фото: Сергей Михеев
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Как отмечается на сайте президента Беларуси, прежде работа метеорологов вызывала много нареканий, и Лукашенко дал поручение исправить ситуацию. "Вижу, что подвижки есть", - отметил белорусский лидер.

По его словам, он внимательно следит за тем, какую информацию предоставляют синоптики. "На три дня - абсолютно точный прогноз, и даже на неделю почти никогда не ошибаются. Ну, на полградуса - градус. Разительное изменение", - похвалил Лукашенко.

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