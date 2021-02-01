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01.02.2021 10:59
Рубрика: Власть

Медведев исключает передачу части Курильских островов Японии

Текст: Владимир Кузьмин

Переговоры между Россией и Японией по мирному договору в скором времени возобновятся, в том числе на высшем уровне, считает заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев. Но тема передачи Токио части Курильских островов в них исключена, напомнил он о поправках в российскую Конституцию: "Мы вообще не имеем права вести переговоры по передаче суверенитета на российские территории. Поэтому если вставать на формальную позицию, то вообще исчезает предмет переговоров".

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Медведев уверен, что японские власти все прекрасно понимают. "Но у них есть внутренние установки, которые, как они считают, основаны на внутринациональном консенсусе, которые не позволяют им от этого отступить, - отметил он. - Поэтому они эту мантру произносят".

С нашей стороны звучали предложения о совместной хозяйственной деятельности на островах с открытием там совместных предприятий. "Но наши коллеги пока на это не хотят соглашаться. У них есть твердая установка, из которой они исходят", - констатировал замглавы Совбеза.

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