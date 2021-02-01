Медведев исключает передачу части Курильских островов Японии

Переговоры между Россией и Японией по мирному договору в скором времени возобновятся, в том числе на высшем уровне, считает заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев. Но тема передачи Токио части Курильских островов в них исключена, напомнил он о поправках в российскую Конституцию: "Мы вообще не имеем права вести переговоры по передаче суверенитета на российские территории. Поэтому если вставать на формальную позицию, то вообще исчезает предмет переговоров".

Медведев уверен, что японские власти все прекрасно понимают. "Но у них есть внутренние установки, которые, как они считают, основаны на внутринациональном консенсусе, которые не позволяют им от этого отступить, - отметил он. - Поэтому они эту мантру произносят".

С нашей стороны звучали предложения о совместной хозяйственной деятельности на островах с открытием там совместных предприятий. "Но наши коллеги пока на это не хотят соглашаться. У них есть твердая установка, из которой они исходят", - констатировал замглавы Совбеза.