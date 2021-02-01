Медведев назвал себя еще молодым, чтобы быть пожизненным сенатором

Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев пока не собирается становиться пожизненным сенатором. Такое право у него, как у бывшего президента, появилось с принятием поправок в Конституцию.

"Я вообще себя пока еще считаю достаточно молодым политиком и достаточно молодым в целом человеком", - сказал он в интервью российским СМИ. "Мне кажется, что такие решения нужно принимать в несколько ином возрасте, взвесив все обстоятельства, которые в жизни любого человека существуют", - добавил Медведев.

Пока же он занят другими вопросами. "И мне кажется, что это сейчас более важно, чем осуществить реализацию этой идеи", - заявил замглавы Совбеза.