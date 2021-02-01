Медведев не исключил обращения в суд за препятствия "Северному потоку-2"

Россия может обратиться в суд из-за препятствий проекту газопровода "Северный поток-2" - как в национальные, так и контрактные, заявил заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ. "Наверное, потенциально, можно обратиться и в американский суд, но только это все будет очень долго, и у нас нет никакой уверенности, что американский суд займет в этом смысле объективную позицию", - предположил он.

- Но я как раз считаю, что все-таки здесь гораздо важнее позиция лидеров государств и лидеров бизнеса. Вот они должны сказать свое слово, - подчеркнул Медведев.

Замглавы Совбеза не сомневается в реализации проекта, который нужен России, европейцам и ФРГ, в частности. "Если они займут твердую позицию, не пожертвуют частью своего суверенитета, что иногда бывало в истории, и не прогнутся под американскую позицию, то тогда он будет, вне всякого сомнения, достроен", - уверен замглавы Совбеза.

- Я полагаю, что все будет сделано. Вопрос в сроках. Наверное, придется еще каким-то терпением запастись, - заключил Дмитрий Медведев.