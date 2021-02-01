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01.02.2021 09:42
Рубрика: Власть

Медведев о "берлинском пациенте": авантюрными способами пытается залезть во власть

Текст: Владимир Кузьмин

Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев охарактеризовал блогера Алексея Навального и его действия. "Я, как и раньше, так и сейчас, считаю Навального политическим проходимцем, человеком, который авантюрными способами пытается, стремится залезть во власть для достижения собственных целей, и никак иначе", - заявил он в интервью российским СМИ. Сейчас эти попытки, по словам замглавы Совбеза, стали гораздо более циничными и разнузданными.

Фото: youtube.com
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Все претензии Федеральной службы исполнения наказаний к блогеру должны решаться в суде надлежащим процессуальным образом, считает Медведев. "И суд здесь вправе, естественно, принять любое решение, которое посчитает адекватным, посчитает справедливым в этой ситуации. Поэтому надо в этом смысле дождаться решения суда", - призвал он.

Требования для разбирательств со здоровьем блогера должны быть подкреплены данными, уверен замглавы Совбеза. "Нам такие данные не дают. Если они будут получены, тогда можно принимать какие-то процессуальные решения", - сказал Дмитрий Медведев.

- Как я понял, недавно он сказал, что он здоров. Ну здоров, и слава богу, поэтому разборки по этому вопросу в будущем, видимо, неуместны, - заключил зампред Совета Безопасности.

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