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01.02.2021 09:48
Рубрика: Власть

Медведев оценил появление в стране иностранных вакцин от COVID-19

Текст: Владимир Кузьмин

В России могут появиться иностранные вакцины от коронавируса, если они будут признаны безопасными и эффективными, но приоритет у отечественных препаратов, заявил заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев.

Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
Медведев привился от коронавируса два месяца назад

Зарубежные вакцины еще никто и не предлагает, подчеркнул он в интервью российским СМИ. Каждая страна хочет прежде всего удовлетворить свои нужды, провакцинировать свое население. У России такая же позиция, признал замглавы Совбеза.

- Наша задача сегодня заключается в том, чтобы было достаточное количество хорошо работающих вакцин для населения нашей страны. Эта задача приоритетная, и надеюсь, что она будет решена, - сказал Медведев.

"Сейчас уже можно говорить о том, что мы вышли на достаточно высокие темпы этого производства", - считает замглавы Совбеза. До конца года необходимо выпустить десятки миллионов доз каждой вакцины. "Именно такой запас обязательно должен быть произведен для того, чтобы мы чувствовали себя спокойно и эта пандемия перешла в контролируемое измерение", - подчеркнул Дмитрий Медведев.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Совет Безопасности Вакцинация от коронавируса

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