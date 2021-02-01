Медведев оценил появление в стране иностранных вакцин от COVID-19

В России могут появиться иностранные вакцины от коронавируса, если они будут признаны безопасными и эффективными, но приоритет у отечественных препаратов, заявил заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев.

Зарубежные вакцины еще никто и не предлагает, подчеркнул он в интервью российским СМИ. Каждая страна хочет прежде всего удовлетворить свои нужды, провакцинировать свое население. У России такая же позиция, признал замглавы Совбеза.

- Наша задача сегодня заключается в том, чтобы было достаточное количество хорошо работающих вакцин для населения нашей страны. Эта задача приоритетная, и надеюсь, что она будет решена, - сказал Медведев.

"Сейчас уже можно говорить о том, что мы вышли на достаточно высокие темпы этого производства", - считает замглавы Совбеза. До конца года необходимо выпустить десятки миллионов доз каждой вакцины. "Именно такой запас обязательно должен быть произведен для того, чтобы мы чувствовали себя спокойно и эта пандемия перешла в контролируемое измерение", - подчеркнул Дмитрий Медведев.