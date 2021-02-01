Медведев оценил шансы "Единой России" на выборах в Госдуму

По итогам предстоящих выборов в Госдуму "Единая Россия" может сохранить большинство, но для этого необходимо много работать, считает замглавы Совета Безопасности, председатель партии Дмитрий Медведев. Возможно получить даже конституционное большинство, но для этого "ЕР" должна завоевать симпатии очень большого количества людей, оценил он такой вариант.

Сейчас же, в условиях пандемии коронавируса, внимание "ЕР" должно быть сконцентрировано не столько на предвыборной агитации, но в значительной степени на помощи людям. Этим партия и занимается, упомянул Медведев ее волонтерские мероприятия. "Люди, которые занимаются такой добровольческой активностью, они в самую последнюю очередь думают о результатах выступления "Единой России" на выборах. Когда человек идет в красную зону в больнице, вряд ли он думает о приобретенных очках. Скорее всего, это совершенно другие формы мотивации, это личная позиция", - уверен председатель "единороссов".

- Но надо по-честному сказать и то, что ни одна партия, кроме "Единой России", этим не занимается, и я надеюсь, что гражданам нашей страны такого рода деятельность партии видна, - сказал Дмитрий Медведев.