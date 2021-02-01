У России есть технические возможности, чтобы обеспечить автономную работу отечественного сегмента интернета, но доводить до таких крайностей не хотелось бы, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.

"Технологически для этого все готово. На законодательном уровне тоже все решения приняты. Но еще раз подчеркиваю: это непросто, и этого бы очень не хотелось", - отметил Медведев. Такой вариант рассматривается только в качестве запасного на экстренный случай, если страну отключат от глобальной Сети. "Если случится что-то чрезвычайное, если у кого-то совсем снесет голову, такое может произойти", - сказал он.

Закон о российском сегменте интернета был принят для того, чтобы им можно было управлять автономно, поскольку на интернет сейчас завязано управление всем государством и огромное количество социальных функций. "Мы не могли это оставить без контроля, поэтому такой закон есть, и, если потребуется, он вступит в силу", - подчеркнул Медведев. Пока что признаков крайнего развития ситуации нет.

Не хотелось бы, признался замглавы Совбеза, задействовать какие-то меры и в отношении социальных сетей, к которым в последнее время стало звучать все больше претензий на обоснованность блокировки аккаунтов и контента. Точно нет необходимости принимать дополнительные законы для их регулирования, уверен Дмитрий Медведев: "Если социальные сети ведут себя недружественным образом, если они не хотят публиковать российскую информацию, если они занимают какую-то очевидно недружественную позицию в отношении страны, то у нас есть возможность повлиять на них". Ответственные ведомства могут, например, принять решение о замедлении трафика или полной приостановке работы. "Но приостановка - это очень жестко, радикально, а замедление трафика - это потенциально работающая мера", - заметил зампред Совбеза.

Много вопросов возникает к соцсетям как площадке по формированию мнений и организации тех или иных действий. Все должны понимать существующий момент времени. Нельзя в период пандемии коронавируса вытаскивать людей, особенно малолетних граждан, на незаконные акции ради своих целей, указал замглавы Совбеза. "Обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны, они могут создать ситуацию, когда большое количество людей заболеют. Тем не менее народ вытаскивают на улицу для достижения собственных политических целей", - подчеркнул он. Правовую оценку таким действия должны давать правоохранительные органы, уверен замглавы Совбеза.

Закон о российском сегменте интернета был принят для того, чтобы им можно было управлять автономно

Сам Дмитрий Медведев уже обезопасил себя от новой коронавирусной инфекции, привившись два месяца назад одной из российских вакцин. Какой именно, он говорить не стал, чтобы не возникало ощущения, что какая-то вакцина лучше другой. "Все наши вакцины эффективны и дееспособны", - не сомневается замглавы Совбеза. Вакцинацию, по его словам, Медведев перенес без последствий, "очень спокойно".

А вот становиться пожизненным сенатором Дмитрий Медведев не собирается. Такое право у него как у бывшего президента появилось с принятием поправок в Конституцию. "Я вообще себя пока еще считаю достаточно молодым политиком и достаточно молодым в целом человеком", - сказал замглавы Совбеза. "Мне кажется, что такие решения нужно принимать в несколько ином возрасте, взвесив все обстоятельства, которые в жизни любого человека существуют", - добавил Медведев.