Медведев прокомментировал ситуацию с регулированием соцсетей

В России нет необходимости принимать дополнительные законы для регулирования социальных сетей, считает заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев.

"Если социальные сети ведут себя недружественным образом, если они не хотят публиковать российскую информацию, если они занимают какую-то очевидно недружественную позицию в отношении страны, то у нас есть возможность повлиять на них", - заявил он в интервью российским СМИ.

Ответственные ведомства могут, например, принять решение о замедлении трафика или полной приостановке работы. "Но приостановка - это очень жестко, радикально, а замедление трафика - это потенциально работающая мера, - заметил замглавы Совбеза. - Просто не хотелось бы до этого доводить, и, я уверен, об этом сейчас думают и в других странах".