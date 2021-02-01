Медведев: Протестная активность должна оставаться в рамках закона

Граждане имеют право выражать свою позицию, но протестная активность должна быть законной, уверен заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев.

"Она меня нисколько не беспокоит, если эта протестная активность осуществляется в установленных законом рамках", - сказал он в интервью российским СМИ. "Люди имеют право высказать власти все, что они думают. Они имеют право на недовольство деятельностью власти. Они могут принять решение о голосовании за любую партию и высказать свою позицию", - заметил Медведев.

По его словам, реализация избирательного права - это "нормальный, легальный способ проявления своей гражданской позиции".