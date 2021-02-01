Медведев: РФ готова сделать Рунет автономным, но не хочется до этого доводить

У России есть технические возможности, чтобы обеспечить автономную работу российского сегмента интернета, но доводить до таких крайностей не хотелось бы, заявил заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.

"Технологически для этого все готово. На законодательном уровне тоже все решения приняты. Но еще раз подчеркиваю: это непросто, и этого бы очень не хотелось", - отметил он. Такой вариант рассматривается только в качестве запасного на экстренный случай - если страну отключат от глобальной Сети. "Если случится что-то чрезвычайное, если у кого-то совсем снесет голову, такое может произойти", - сказал Медведев.

Закон о российском сегменте интернета был принят для того, чтобы им можно было управлять автономно, поскольку на интернет сейчас завязано управление всем государством и огромное количество социальных функций, пояснил замглавы Совбеза соответствующие законодательные решения. "Мы не могли это оставить без контроля, поэтому такой закон есть, и, если потребуется, он вступит в силу", - подчеркнул он.

Пока что признаков крайнего развития ситуации нет, заключил Медведев.