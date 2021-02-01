В матче 21-го тура чемпионата Испании "Барселона" обыграла на своем поле "Атлетик" - 2:1. Победный мяч забил лидер каталонцев Лионель Месси, эффектно пробив со штрафного в девятку.

Обыграв команду из Бильбао, "сине-гранатовые" догнали в турнирной таблице "Реал" (по 40 очков) и оказались на втором месте. Отставание от "Атлетика" по-прежнему велико (13 баллов по потерянным), но еще недавно "Барселона" вне лидирующей группы.

Главным героем в этот день как на поле, так и вне его был Месси. Буквально за несколько часов до игры разгорелся гигантский скандал: испанские СМИ обнародовали детали действующего контракта аргентинца с клубом. Журналисты опубликовали даже скриншоты, утверждая, что получили копию согласия.

Вариантов, кто мог поделиться столь секретной информацией, не так много. Это либо кто-то из команды бывшего президента "Барселоны" Жозепа Бартомеу, покинувшего клуб после конфликта с Месси, либо один из кандидатов на пост нового главы "сине-гранатовых".

Напомним, некоторые условия крупнейшего договора в истории спорта: общая стоимость четырехлетнего соглашения (заключенного в 2017 году) составляет 555 миллионов евро. Есть бонус за продление соглашения (115 миллионов), за лояльность (78 миллионов), а также различные премии за личные показатели и командные успехи (трофеи).

В окружении Месси уверены: публикации в прессе являются происками Бартомеу и некоторых представителей "Барселоны". По данным издания Marca, адвокаты аргентинца подадут иск к газете, опубликовавшей информацию, к Бартомеу, исполнительному директору каталонцев Оскару Грау, а также исполняющему обязанности президента "сине-гранатовых" Карлесу Тускетсу.

Из тех, кого Месси считает виновными в случившемся, прокомментировал ситуацию только Бартомеу. Разумеется, он заявил, что ничем подобным не занимался.

- Это очень серьезная проблема. Утечка профессиональных контрактов является абсолютно незаконной. Говорить по телевизору и обвинять легко, но мы не шутим, потому что все это закончится в суде. Между прочим, с профессиональной и коммерческой точки зрения Лео верно выступил с обвинениями. Без пандемии "Барса" может легко заплатить такие деньги, - приводит слова Бартомеу Marca.

Месси винит руководство "Барсы" за утечку данных о контракте. Сообщается, что после случившегося он окончательно решил покинуть команду летом

В самой "Барселоне" категорически опровергли причастность к сливу деталей контракта. Клуб публично заявил о готовности поддержать Лионеля.

- "Барселона" выражает безусловную поддержку Месси, особенно перед лицом любых попыток дискредитировать его имидж и разрушить его отношения с организацией, в которой он работал, чтобы стать лучшим игроком в мире и в истории футбола, - говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Высказался на скандальную тему главный тренер "сине-гранатовых" Рональд Куман.

- Кто бы ни сообщил о контракте Месси, у него не может быть будущего в клубе. Это было сделано со злым умыслом. Надо понять, как такие вещи могут появиться в прессе. В последнее время у нас наладились дела, мы стали побеждать. И в этот момент появились люди, которые хотят навредить как футболисту, так и "Барселоне", - считает голландец.

Далеко не все гладко и в другом суперклубе из чемпионата Испании - "Реале". На выходных мадридцы сенсационно проиграли на своем поле "Леванте" (1:2) и фактически лишились реальных шансов на чемпионство.

Для команды Зинедина Зидана это поражение стало восьмым в нынешнем сезоне. А по ходу предыдущего "Реал" проиграл лишь в семи встречах.

Уйдет ли в отставку Зидан - один из главных вопросов, волнующих болельщиков. По последней информации, руководство клуба не намерено прекращать с ним сотрудничество до конца сезона. А вот летом, в случае неудач в Примере и Лиге чемпионов, могут последовать выводы.

Тем временем

Бывший полузащитник "Спартака" Квинси Промес близок к возвращению в московский клуб. По информации зарубежных СМИ, хавбек перейдет в стан "красно-белых" на правах аренды из амстердамского "Аякса". Уже летом россияне смогут выкупить Квинси за 9,5 миллиона евро. Напомним: Промес выступал за спартаковцев с 2014 по 2018 год, выиграв за это время чемпионат и Суперкубок страны.