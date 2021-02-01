МИД: РФ еще не получила от ФРГ ответов по делу "берлинского пациента"

Российская сторона до сих пор ждет от Германии ответов на запросы по делу блогера Алексея Навального. Как заявили в МИД РФ, по состоянию на 1 февраля Москва их все еще не получила.

На Смоленской площади напомнили о множестве странностей в этом деле. Так, ответственность за состояние блогера еще даже до того, как врачи дали свою оценку, на Западе постарались возложить на российские государственные структуры. Была проигнорирована обычная процедура обращения в МИД РФ по поводу пролета самолета, на котором Навального вывезли в Германию. В ФРГ ему сначала предоставили государственную охрану как "гостю канцлера", а затем заявили, что он не является гостем правительства, поскольку оно его официально не приглашало. А затем начались спекуляции на тему отравления.

Согласно опубликованной МИД хронологии, первый запрос об оказании правовой помощи Генпрокуратура РФ направила в Минюст ФРГ еще 27 августа (на то, чтобы документы передали Управлению юстиции Берлина, тогда ушло более недели), последний - 21 января.

"Статс-секретарь МИД ФРГ Мигель Бергер дважды подтверждал российскому послу в Берлине, что ходатайство российской стороны непременно будет удовлетворено. По состоянию на 1 февраля 2021 года ответа по существу от германской стороны не поступало", - подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.