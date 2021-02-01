По поручению премьер-министра Михаила Мишустина ведомства будут следить за нормальной работой сервиса онлайн-записи на вакцинацию от коронавируса.

С 31 января каждый желающий может через портал госуслуг записаться на прививку от COVID-19. "Раньше это было доступно только в тестовом режиме, но с воскресенья введена специальная форма записи на вакцинацию во всех регионах", - подчеркнул Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами в понедельник.

На протяжении двух недель услуга свою функцию выполняла, но ее проверяли на предмет корректной работы, а регионы отлаживали механизм взаимодействия систем здравоохранения на местах с порталом, пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Теперь для удобства пользователей на главной странице "Госуслуг" появился отдельный баннер, по которому можно сразу перейти в нужный раздел. "Форма данных пользователя предзаполнена автоматически, поэтому практически ничего не нужно вводить. Человеку остается только выбрать подходящее время и медицинскую организацию, где ему удобно провести процедуру", - описал зампред правительства весь процесс.

Если в выбранной медицинской организации нет свободных слотов для записи, человек может оставить заявку в листе ожидания. "То есть он никуда не теряется: ему приходит информация, как только появляется свободное время или кто-то не смог, отказался", - подчеркнул Чернышенко.

Работает на портале и форма обратной связи. "Мы благодарны гражданам за все сигналы, - сказал вице-премьер. - Эти обращения позволяют видеть, где остаются технические недоработки. Например, вдруг у кого-то не получается записаться на вакцинацию, или не хватает вакцин, или они отсутствуют… Мы тогда оперативно сможем это устранять".

- Министерство цифрового развития и министерство здравоохранения прошу совместно с главами регионов оперативно реагировать на обращения граждан, следить, чтобы услуга работала четко и, конечно, без сбоев, - распорядился Михаил Мишустин.

Кроме того, глава правительства сообщил на совещании о распределении четырем регионам средств на строительство социальной и коммунальной инфраструктуры в новых жилых районах. В федеральном бюджете ближайших трех лет на эти цели предусмотрено около 90 миллиардов рублей.

Теперь каждый желающий может записаться на прививку от COVID-19 через портал государственных услуг: здесь можно выбрать удобное время и место

Из них свыше 8 миллиардов рублей кабинет министров направил в Пермский и Краснодарский края, Воронежскую область, Республику Башкортостан. "Федеральные субсидии пойдут на строительство дороги в Перми, школы более чем на тысячу мест в Сочи, а также поликлиники с подстанцией скорой помощи в Воронеже. В Уфе на эти средства будут возведены очистные сооружения", - рассказал премьер.

- Для людей важно не только улучшить свои жилищные условия, но и чтобы рядом были школы, детские сады, поликлиники, а также, конечно, хорошие дороги, - отметил Мишустин.

Выполняя поручение президента, правительство продолжает заниматься комплексным развитием Арктической зоны, создавая условия для появления новых рабочих мест, повышения привлекательности северных территорий для жизни людей. Михаил Мишустин утвердил перечень арктических инвестиционных проектов, которым будет оказываться государственная поддержка.

- В их числе несколько крупных проектов с общим объемом инвестиций свыше 214 миллиардов рублей. Бизнес сможет рассчитывать на государственные субсидии при создании инфраструктуры, необходимой для открытия новых производств на северных территориях, - заявил премьер-министр.

Помощь, в частности, будет предоставлена на создание горно-металлургического комбината и морского терминала по перевалке минеральных удобрений в Мурманской области, строительство горнодобывающего предприятия на архипелаге Новая Земля и каменноугольном месторождении на Таймыре, модернизацию порта Витино и Беломорской нефтебазы.

Компании получат безвозвратную субсидию до 20 процентов от своих вложений, которые можно будет использовать при создании новой инфраструктуры для промышленных объектов.