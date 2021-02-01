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Мощный и непривычный. Стало известно, каким будет iPhone 13

Текст:   Антон Благовещенский
01.02.2021,  
12:21

Компания Apple осенью 2021 года представит новую модель смартфона iPhone, который будет заметно отличаться от предшественников. Что известно о грядущей новинке на данный момент?

1. Как пишет Газета.Ru, аппарат может получить встроенный непосредственно сканер отпечатка пальца. Использовать Face ID в условиях повсеместного ношения масок не всегда удобно, поэтому в Apple могут пойти на такой шаг. Ранее о возможности установки в iPhone 13 дактилоскопического сканера говорил аналитик Мин-Чи Куо, который не раз выступал со сбывшимися прогнозами относительно техники Apple. Технологию подэкранного сканера в своих устройствах компания еще не применяла.

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2. По данным инсайдера Джона Проссера, в 2021 году в линейке iPhone может появиться первая модель с одним терабайтом постоянно памяти на борту. Сейчас максимальный объем памяти у смартфонов Apple - 512 гигабайт.

3. Другие инсайдеры сообщают, что линейка этого года может получить название iPhone 12s.

4. Камеры новых iPhone, вероятно, получат обновленную систему стабилизации изображения и лазерные оптические дальномеры.

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