Мумии с золотыми языками найдены в египетской Александрии

В Египте совместная египетско-доминиканская археологическая миссия во главе с доктором Кэтлин Мартинес из Университета Санто-Доминго обнаружила 16 скальных гробниц, в которых находились позолоченные мумии и мумии с амулетами в виде золотых языков.

Об открытии сообщило Министерство по делам древностей Египта. Находка была сделана при обследовании храма Табосирис-Магна на западе Александрии. Всего миссия обнаружила 16 гробниц, высеченных в скале.

По стилю ученые сразу определили, что эти захоронения относятся к греко-римскому периоду. Внутри гробниц было найдено полтора десятка мумий, несколько из них, к сожалению, оказались в плохом состоянии. Кстати, это является еще одним свидетельством того, что захоронения были произведены в греческую и римскую эпохи.

Однако другие мумии оказались достойны повышенного внимания. Во-первых, останки были завернуты в материал, который сверху был покрыт позолотой. Во-вторых, были найдены довольно редкие амулеты, выполненные в форме языка из золотой фольги. Такие амулеты помещали в рот умершего в рамках особого ритуала. Тем самым покойному гарантировали способность говорить в загробном мире, когда он предстанет перед богом Осирисом.

По словам Кэтлин Мартинес, все найденные мумии, вероятно, принадлежали важным персонам. Но даже среди них выделяются две мумии, которые щедро были покрыты позолотой. Одна из них также была украшена позолоченными изображениями Осириса, бога загробного мира. Вторая мумия украшена короной Атефа - так называлась белая корона с двумя окрашенными в красный цвет перьями страуса по бокам, которую носил Осирис.

Кроме того, лоб этой мумии украшала кобра. В Древнем Египте это был символ фараонов. На груди этой же мумии было найдено позолоченное украшение и виде ожерелья, с которого свисает голова сокола - символа Гора, древнеегипетского бога неба и Солнца.

Как сообщил доктор Халед Абу Аль-Хамд, генеральный директор исследовательского проекта Alexandria Antiquities, в текущем полевом сезоне были сделаны и другие находки. Самой важной из них стала золотая погребальная маска, изготовленная для покойной женщины. Кроме того, было обнаружено восемь мраморных масок.

Эти артефакты, как и мумии, относятся к греческой и римской эпохам. Исследователи отмечают высокое мастерство скульпторов - черты лица владельцев масок было изображены крайне точно и четко.

К слову, уже на протяжении десяти лет храм Табосирис-Магна на западе Александрии привлекает к себе внимание всего научного мира. Ранее здесь неоднократно находили артефакты, так или иначе связанные с легендарной царицей Клеопатрой. В частности, были найдены монеты с ее профилем и именем, а также "говорящие" скульптуры.

Интригу создает то, что место захоронения Клеопатры до сих пор не найдено. Многие ученые считают, что оно вполне может находиться в храме Табосирис-Магна или рядом с ним.

В последние годы было доказано, что храм построил Птолемей IV Филопатор - царь Египта из династии Птолемеев, сын Птолемея III и Береники Киренской. Он правил в 222/221 - 205/204/203 годах до н.э., и именно при нем Египет утратил свое могущество.

Клеопатра (69-30 гг. до н.э.) была последней царицей Египта эллинистического периода. Она также происходила из македонской династии Птолемеев. В историю эта правительница вошла благодаря своей удивительной красоте и истории любви к римскому полководцу Марку Антонию.