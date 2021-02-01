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01.02.2021 15:21
Рубрика: В мире

На юге Ливана упал израильский беспилотник

Текст: Юрий Когалов
Фото: REUTERS/ Hasan Shaaban Фото: REUTERS/ Hasan Shaaban
Фото: REUTERS/ Hasan Shaaban

Беспилотный летательный аппарат израильской армии упал на территории Ливана неподалеку от границы. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на израильских военных.

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По их словам, это произошло "в ходе оперативной деятельности" Армии обороны Израиля в районе границы между двумя странами.

Между тем ливанское движение "Хезболлах" заявило, что это оно сбило БЛА, который нарушил воздушное пространство Ливана. Бейрут неоднократно направлял жалобы в СБ ООН в связи подобными инцидентами.

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