На юге Ливана упал израильский беспилотник

Беспилотный летательный аппарат израильской армии упал на территории Ливана неподалеку от границы. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на израильских военных.

По их словам, это произошло "в ходе оперативной деятельности" Армии обороны Израиля в районе границы между двумя странами.

Между тем ливанское движение "Хезболлах" заявило, что это оно сбило БЛА, который нарушил воздушное пространство Ливана. Бейрут неоднократно направлял жалобы в СБ ООН в связи подобными инцидентами.