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Текст:   Марина Трубилина 
11:18 01.02.2021

На кадастровой карте покажут участки для строительства жилья

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Росреестр приступил к тестированию технологии по отображению пригодных для жилищного строительства территорий на Публичной кадастровой карте (ПКК). Сведения о таких участках муниципальной и государственной собственности начали наносить на карту четырех регионов - Пермский край, Самарская и Псковская области, Республика Татарстан.

Фото: iStock
В Кадастровой палате рассказали, на каких землях выгоднее всего строить дом

В 2020 году ведомством в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда" был проведен анализ эффективности использования земель. Было выявлено 5,7 тысячи участков площадью около 100 тысяч га, которые подходят для жилищного строительства. На них можно построить порядка 310 млн кв. м жилья.

Нанесение участков на карту позволит потенциальным инвесторам в режиме онлайн выбрать и оценить пригодные для строительства земли. Для поиска таких участков необходимо зайти на сайт Публичной кадастровой карты pkk.rosreestr.ru, выбрать тип объектов поиска "Жилищное строительство" и выполнить поиск по кадастровому номеру или по условному номеру. Для поиска всех объектов необходимо ввести символ "*" в строку поиска.

Кроме того, инвесторы могут, заполнив специальную форму, отправить обращение по конкретной территории в госорганы. Для этого нужно нажать на ссылку "Подать обращение" в информационном окне по конкретному объекту.

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