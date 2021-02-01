Новости

Опрос: Жизнь на Украине ухудшается с каждым новым президентом 22:21
Сотрудника ФБК Ляскина суд ограничил в общении и пользовании интернетом 22:17
Мишустин 2 февраля посетит Калмыкию 22:00
Во вторник у музея Победы станцуют "Случайный вальс" 21:55
Путин поощрил экс-замглавы Минцифры Волина за переход РФ на цифровое ТВ 21:47
ЦБ определил угрозы при использовании биометрических данных граждан 21:43
Кабмин внес предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров 21:30
"Барселона" должна Месси 63,5 млн евро 21:17
Арестован участник незаконной акции, бросивший файер в полицейских 20:42
Стали известны имена наставников нового сезона "Голос. Дети" 20:11
В Москве из-за отсутствия финансирования закрылся Музей хоккея 20:06
Прилепин: Принципиальных противоречий при объединении левых сил нет 19:56
Мужчина с ножом напал на пассажиров брюссельского метро 19:48
В Волгограде назвали пятерку суперфиналистов конкурса "Учитель года" 19:40
Полиция Франции задержала подозреваемого в жестоком убийстве человека 19:33
"Тамбов" может доиграть сезон частично молодежным составом 19:17
В Москву идут тимофеевские морозы 19:08
МИД РФ: Россия надеется на мирное урегулирование ситуации в Мьянме 18:50
Николь Кидман снимется в сериале-ремейке норвежского фильма "Надежда" 18:46
МИД: РФ еще не получила от ФРГ ответов по делу "берлинского пациента" 18:41
Актер из "Игры престолов" сыграет в экранизации романа Джейн Остин 18:36
Путин возложил цветы к могиле Ланового 18:32
В Подмосковье спасли младенца с гастрошизисом 18:25
Минздрав назвал условие отправки пьяных россиян в вытрезвители 18:11
Искусственный интеллект будет помогать врачам в выборе лечения 18:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Готовы ли вузы и студенты вернуться к очному обучению
Готовы ли вузы и студенты вернуться к очному обучению
Что значат сегодня церковь и патриарх в жизни общества
Что значат сегодня церковь и патриарх в жизни общества
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
01.02.2021 21:30
Рубрика: Экономика

Прибавили скорости

На участке трассы "Дон" можно будет разогнаться до 110 км/ч
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 20(8371)
Автомобилистам разрешат ездить со скоростью 110 километров в час на участке трассы М-4 "Дон" в Краснодарском крае. Об этом сообщили в госкомпании "Автодор".
Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Евгений Гайва

Повысить скоростной режим планируется с 1193-го километра в Павловском районе по 1320-й километр у хутора Октябрьский. Это стало возможным благодаря проведенным дорожным работам. "Госкомпания развивает опорную сеть скоростных дорог России, проводит реконструкцию существующих трасс и строит новые отрезки с высоким скоростным лимитом, соблюдая все требования безопасности дорожного движения", - отметили в "Автодоре".

Фото: iStock
Володин выступил против идеи ввести штрафы за превышение скорости на 1 км/ч

В 2020 году допустимую максимальную скорость для легковых автомобилей повысили до 130 километров в час на двух участках трассы М-11 "Нева": на участке обхода Торжка в Тверской области с 210-го по 258-й километр и от обхода объездной Вышнего Волочка до Мясного Бора в Новгородской области с 330-го по 546-й километр. Также на открытом в 2020 году участке трассы "Дон" - обходе населенных пунктов Лосево и Павловск в Воронежской области - автомобилистам разрешили развивать скорость 110 километров в час.

Кроме того, в прошлом году скоростной режим до 110 километров в час был установлен более чем на 200 километрах построенных Третьего, Четвертого и части Пятого пусковых комплексов Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД).

При этом, как отметили в "Автодоре", число аварий на дорогах госкомпании в 2020 году снизилось на 20% к показателям 2019 года, и такая тенденция наблюдается уже второй год подряд.

Экономика Транспорт Компании Транспорт Госкомпания "Росавтодор" Платные дороги в России

Главное сегодня

Путин призвал защитить непрофессиональных инвесторов в ценные бумаги
Кабмин внес предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров
Путин назвал отличительные черты Ельцина
Медведев: РФ готова сделать Рунет автономным, но не хочется до этого доводить
За сутки в России подтверждено 17 648 случаев COVID-19 в 84 регионах
В РФ вступил в силу запрет на продажу в Сети никотинсодержащей продукции
Когда в России не останется обманутых дольщиков