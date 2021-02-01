Автомобилистам разрешат ездить со скоростью 110 километров в час на участке трассы М-4 "Дон" в Краснодарском крае. Об этом сообщили в госкомпании "Автодор".

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Евгений Гайва

Повысить скоростной режим планируется с 1193-го километра в Павловском районе по 1320-й километр у хутора Октябрьский. Это стало возможным благодаря проведенным дорожным работам. "Госкомпания развивает опорную сеть скоростных дорог России, проводит реконструкцию существующих трасс и строит новые отрезки с высоким скоростным лимитом, соблюдая все требования безопасности дорожного движения", - отметили в "Автодоре".

В 2020 году допустимую максимальную скорость для легковых автомобилей повысили до 130 километров в час на двух участках трассы М-11 "Нева": на участке обхода Торжка в Тверской области с 210-го по 258-й километр и от обхода объездной Вышнего Волочка до Мясного Бора в Новгородской области с 330-го по 546-й километр. Также на открытом в 2020 году участке трассы "Дон" - обходе населенных пунктов Лосево и Павловск в Воронежской области - автомобилистам разрешили развивать скорость 110 километров в час.

Кроме того, в прошлом году скоростной режим до 110 километров в час был установлен более чем на 200 километрах построенных Третьего, Четвертого и части Пятого пусковых комплексов Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД).

При этом, как отметили в "Автодоре", число аварий на дорогах госкомпании в 2020 году снизилось на 20% к показателям 2019 года, и такая тенденция наблюдается уже второй год подряд.