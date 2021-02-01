На выставке в витебской ратуше расскажут 100-летнюю историю фотографии

Ко Дню памяти витебского фотографа и изобретателя Сигизмунда Юрковского в холле витебской ратуши 5 февраля откроется выставка "Свидетели эпохи". Уникальные фотокадры, сделанные фотохудожниками, в разное время работавшими в фотоателье города на Двине, погрузят в вековую историю города и его жителей.

Первый фотографический кружок на территории современной Беларуси появился в Витебске 120 лет назад, в марте 1901 года, рассказывают в Витебском областном краеведческом музее. По иронии судьбы главный фотограф города Сигизмунд Юрковский не дожил до этого события всего лишь несколько недель, он умер 7 февраля. Но традиции, заложенные гением фотографического искусства, живы до сих пор, а его изобретениями пользуются современные фотографы.

Свое первое фотоателье Сигизмунд Антонович открыл в Витебске в 1867 году. За более чем три десятилетия здесь побывали многие жители города и губернии. Среди клиентов фотографа - художник Илья Репин, витебский архитектор Тихон Кибардин и даже епископ Полоцкий и Витебский Антонин (Державин). Признанный авторитет в своей области и член Императорского русского технического общества Юрковский постоянно участвовал в различных фотовыставках, собирая награды и медали.

К сожалению, из десятков тысяч фотографий, сделанных Юрковским, до наших дней сохранились немногие. Более 60 снимков - портреты и виды города - сейчас находятся в коллекции Витебского областного краеведческого музея.

В историю мировой фотографии Юрковский вошел и как выдающийся изобретатель. В 1883 году он создал шторно-щелевой затвор для коротких экспозиций, который позволил фотографировать отдельные стадии быстрых движений и стал прототипом затворов современных малоформатных фотоаппаратов. В 1870-х Юрковский изготовил стереоскоп собственной конструкции.

На выставке "Свидетели эпохи" будут представлены портреты фотохудожников, работавших в фотоателье Витебска в разное время, начиная с конца XIX века. Также посетители смогут увидеть фотоаппараты ХХ века отечественного и зарубежного производства.