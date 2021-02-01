Россия представит на международной выставке в Индии свои новейшие разработки - авиационную технику, системы ПВО, бронетехнику, боеприпасы. Крупнейший международный авиасалон аэрокосмической и оборонной промышленности Aero India 2021 стартует 3 февраля в Бангалоре.

Всего на выставке Россия представит более 200 образцов продукции военного назначения.

Как рассказал в интервью ТАСС директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Российские технологии" Виктор Кладов, на Aero India 2021 будет продемонстрирован в том числе экспортный вариант новейшего самолета Су-57Э.

"В Индию мы привезли модель самолета, которая дает представление об этом уникальном истребителе", - пояснил Кладов.

Он отметил, что во многих странах интерес к этому самолету высокий, поскольку он обладает уникальными боевыми свойствами и летно-техническими характеристиками.

Кроме того, по словам представителя "Ростеха", на выставке будут и другие российские "бестселлеры" - истребители Су-35, МиГ-35Д, военно-транспортный Ил-76МД-90А(Э), самолет-заправщик Ил-78МК-90А. Кладов отметил, что интерес у зарубежных партнеров вызывают и российские вертолеты. Так, в Индии будет представлен легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т, который считается идеальной машиной для местных климатических и физико-географических условий.

"Уверен, большое внимание привлекут и другие наши вертолеты: Ми-28НЭ, Ми-171Ш и Ми-17В-5, боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52, а также вертолет радиолокационного дозора Ка-31", - сказал представитель "Ростеха".

Если говорить о наземной технике, то и в этом сегменте ожидается ряд "премьер". Так, впервые за границей будет продемонстрирован бронетранспортер К-16 и боевая машина пехоты К-17 на перспективной колесной платформе "Бумеранг".

Платформа "Бумеранг" была разработана по заданию Минобороны России. Как отметил Кладов, у нее высочайшие боевые и эксплуатационные характеристики.

"Уникальность платформы - в возможности создавать на ее базе машины широкого спектра применения с различным вооружением и оборудованием", - подчеркнул представитель "Ростеха".

Также на Aero India выставят автомобили семейства "Тайфун" и защищенный санитарный автомобиль "Линза".

Покажут в Индии и популярный за рубежом зенитный комплекс "Панцирь-С1".

В России испытали двигатель для легких вертолетов

Как сообщил индустриальный директор авиационного кластера "Ростеха" Анатолий Сердюков, двигатель на тестовых проверках запустился с первого раза. "Ожидаемые характеристики в ходе первого запуска подтверждены. Это начало большого пути, который нам предстоит пройти очень быстро", - подчеркнул Сердюков.

Силовая установка для легких вертолетов была запущена на испытательном стенде "ОДК-Климов" в Петербурге. Сертифицировать двигатель планируют к 2023 году.

Двигатель ВК-650В имеет взлетную мощность 650 лошадиных сил. В первую очередь он предназначен для легких вертолетов Ка-226Т. Вместе с тем модификации мотора можно будет ставить на вертолеты "Ансат-У", VRT-500 и зарубежные легкие вертолеты. Одной из "фишек" двигателя является то, что он примерно на 12 процентов напечатан на 3D-принтере.

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