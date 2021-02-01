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01.02.2021 22:55
Рубрика: Спорт

Горящие путевки

На оставшиеся четыре места в плей-офф Западной конференции КХЛ претендуют пять команд
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск № 20(8371)
Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги близок к завершению. В ближайший месяц определятся все участники плей-офф (по восемь от Восточной и Западной конференций). Впрочем, для некоторых команд, ведущих сражение за попадание в заветную восьмерку, плей-офф, по сути, уже начался.
"Авангард" впервые с сентября 2018 года одолел ярославский "Локомотив" - 4:2 и продолжил погоню за лидером Востока, казанским "Ак Барсом". Фото: РИА Новости "Авангард" впервые с сентября 2018 года одолел ярославский "Локомотив" - 4:2 и продолжил погоню за лидером Востока, казанским "Ак Барсом". Фото: РИА Новости
"Авангард" впервые с сентября 2018 года одолел ярославский "Локомотив" - 4:2 и продолжил погоню за лидером Востока, казанским "Ак Барсом". Фото: РИА Новости

На Востоке с точки зрения именно борьбы за плей-офф ситуация кажется менее напряженной. Четыре команды - казанский "Ак Барс", омский "Авангард", магнитогорский "Металлург" и уфимский "Салават Юлаев" - уже гарантировали себе участие в матчах навылет. Впрочем, и следующие четыре клуба - екатеринбургский "Автомобилист", челябинский "Трактор", казахстанский "Барыс" и нижегородское "Торпедо" (в момент написания этих строк команды располагались именно в таком порядке) - вряд ли потеряют место в восьмерке. Перед вчерашним игровым днем отставание идущей девятой новосибирской "Сибири" от замыкавшего топ-8 "Торпедо" составляло 11 очков и это без учета матча нижегородцев с китайским "Куньлунем", завершившегося уже поздно вечером.

Фото: РИА Новости
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Зато состав четвертьфинальных пар на Востоке, похоже, не будет известен до последнего. Слишком уж тесной группой держатся команды. От всех оторвался, пожалуй, лишь "Ак Барс", который, обыграв вчера "Трактор" - 3:2, с 82 очками опережает своего ближайшего преследователя, "Авангард", на 11 баллов. А вот дальше интереснее. "Магнитка" и "Салават" идут с омичами практически вровень (отставание два очка). А команды, занимавшие места с пятое по восьмое, и вовсе на момент подписания этого номера "РГ" в печать умещались в двухочковый интервал. Ситуация тут меняется постоянно. К примеру, "Автомобилист", одолев накануне "Барыс" со счетом 3:2, с седьмого места сразу поднялся на пятое. Сравняться по очкам с уральцами могло и "Торпедо" в случае победы над "Куньлунем".

На Западе очертания восьмерки, которая пойдет в поход за Кубком Гагарина, менее ясны. Путевки в плей-офф уже добыли московский ЦСКА, питерский СКА и ярославский "Локомотив". Близко к решению задачи-минимум и московское "Динамо", оторвавшееся от идущего пятым финского "Йокерита". Самое интересное дальше. Вровень с "Йокеритом" - минское "Динамо"(у них по 59 баллов), на три очка от этого дуэта отстает череповецкая "Северсталь". У подмосковного "Витязя" и московского "Спартака", которые делят восьмое и девятое места, по 52 очка. То есть зазор между пятой и девятой командой всего семь баллов! Интрига. Правда, у "Йокерита" перед конкурентами есть преимущество: он сыграл 49 матчей, на два меньше, чем соперники в борьбе за плей-офф. Если вынести "Йокерит" за скобки, наилучшее положение в оставшейся четверке у минчан. Помимо очкового запаса у них еще и календарь попроще.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
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За "Северсталь" помимо в целом стабильного выступления в нынешней "регулярке" - благоприятный календарь. Из девяти оставшихся матчей череповчане шесть проведут на домашнем льду. Правда, соперники у команды Андрея Разина будут серьезные: дважды "Локомотив", московские "Динамо" и ЦСКА. Завершать "регулярку" "Северсталь" будет на выезде с потерявшими турнирную мотивацию "Нефтехимиком" и "Сочи".

Не самый сложный график и у "Спартака", который будет закрывать "гладкий" сезон тремя матчами дома. Правда, "красно-белые" настолько нестабильны, что, возможно, все решится лишь в последнем матче команды Олега Знарка против "Витязя".

Подмосковной команде, к слову, повезло меньше всего. Из девяти оставшихся игр семь "Витязь" проведет в гостях и с кем: дважды с "Йокеритом", с ЦСКА, СКА, с тем же "Спартаком". Чтобы попасть в плей-офф, подопечным Михаила Кравеца придется продемонстрировать характер.

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