Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги близок к завершению. В ближайший месяц определятся все участники плей-офф (по восемь от Восточной и Западной конференций). Впрочем, для некоторых команд, ведущих сражение за попадание в заветную восьмерку, плей-офф, по сути, уже начался.

На Востоке с точки зрения именно борьбы за плей-офф ситуация кажется менее напряженной. Четыре команды - казанский "Ак Барс", омский "Авангард", магнитогорский "Металлург" и уфимский "Салават Юлаев" - уже гарантировали себе участие в матчах навылет. Впрочем, и следующие четыре клуба - екатеринбургский "Автомобилист", челябинский "Трактор", казахстанский "Барыс" и нижегородское "Торпедо" (в момент написания этих строк команды располагались именно в таком порядке) - вряд ли потеряют место в восьмерке. Перед вчерашним игровым днем отставание идущей девятой новосибирской "Сибири" от замыкавшего топ-8 "Торпедо" составляло 11 очков и это без учета матча нижегородцев с китайским "Куньлунем", завершившегося уже поздно вечером.

Зато состав четвертьфинальных пар на Востоке, похоже, не будет известен до последнего. Слишком уж тесной группой держатся команды. От всех оторвался, пожалуй, лишь "Ак Барс", который, обыграв вчера "Трактор" - 3:2, с 82 очками опережает своего ближайшего преследователя, "Авангард", на 11 баллов. А вот дальше интереснее. "Магнитка" и "Салават" идут с омичами практически вровень (отставание два очка). А команды, занимавшие места с пятое по восьмое, и вовсе на момент подписания этого номера "РГ" в печать умещались в двухочковый интервал. Ситуация тут меняется постоянно. К примеру, "Автомобилист", одолев накануне "Барыс" со счетом 3:2, с седьмого места сразу поднялся на пятое. Сравняться по очкам с уральцами могло и "Торпедо" в случае победы над "Куньлунем".

На Западе очертания восьмерки, которая пойдет в поход за Кубком Гагарина, менее ясны. Путевки в плей-офф уже добыли московский ЦСКА, питерский СКА и ярославский "Локомотив". Близко к решению задачи-минимум и московское "Динамо", оторвавшееся от идущего пятым финского "Йокерита". Самое интересное дальше. Вровень с "Йокеритом" - минское "Динамо"(у них по 59 баллов), на три очка от этого дуэта отстает череповецкая "Северсталь". У подмосковного "Витязя" и московского "Спартака", которые делят восьмое и девятое места, по 52 очка. То есть зазор между пятой и девятой командой всего семь баллов! Интрига. Правда, у "Йокерита" перед конкурентами есть преимущество: он сыграл 49 матчей, на два меньше, чем соперники в борьбе за плей-офф. Если вынести "Йокерит" за скобки, наилучшее положение в оставшейся четверке у минчан. Помимо очкового запаса у них еще и календарь попроще.

За "Северсталь" помимо в целом стабильного выступления в нынешней "регулярке" - благоприятный календарь. Из девяти оставшихся матчей череповчане шесть проведут на домашнем льду. Правда, соперники у команды Андрея Разина будут серьезные: дважды "Локомотив", московские "Динамо" и ЦСКА. Завершать "регулярку" "Северсталь" будет на выезде с потерявшими турнирную мотивацию "Нефтехимиком" и "Сочи".

Не самый сложный график и у "Спартака", который будет закрывать "гладкий" сезон тремя матчами дома. Правда, "красно-белые" настолько нестабильны, что, возможно, все решится лишь в последнем матче команды Олега Знарка против "Витязя".

Подмосковной команде, к слову, повезло меньше всего. Из девяти оставшихся игр семь "Витязь" проведет в гостях и с кем: дважды с "Йокеритом", с ЦСКА, СКА, с тем же "Спартаком". Чтобы попасть в плей-офф, подопечным Михаила Кравеца придется продемонстрировать характер.