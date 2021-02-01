Подопечная Мишустина возглавила физматшколу НГУ

Победитель конкурса "Лидеры России 2020" Людмила Некрасова назначена директором специализированного учебно-научного центра Новосибирского госуниверситета (физматшкола НГУ).

"Основными задачами на новом месте службы я вижу развитие центра как структурного подразделения Новосибирского государственного университета, сохранение традиционных приоритетов физматшколы по подготовке кадров для сибирской науки, обеспечение современных условий для развития одаренных детей из Сибирского федерального округа и других регионов", - рассказала она о планах на новой должности.

Вся трудовая деятельность Некрасовой связана с образованием. Она прошла путь от простого учителя до директора экономического лицея Новосибирска. В прошлом году Некрасова победила в третьем сезоне конкурса управленцев "Лидеры России". Ее наставником вызвался стать лично председатель правительства.