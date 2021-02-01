Названы составы команд на "Матч Звезд" баскетбольной Единой лиги

В Единой лиге, где выступают девять лучших наших команд и четыре зарубежных клуба, назвали составы на предстоящий 14 февраля в Москве "Матч Всех Звезд". В голосовании по определению составов принимали участие как болельщики (в социальных сетях), так и журналисты ведущих изданий, постоянно пишущих о баскетболе, в том числе и "РГ".

Вот названные составы:

"Звезды России": Алексей Швед, Вячеслав Зайцев (оба - БК "Химки", Московская обл.), Никита Михайловский ("Автодор", Саратов), Михаил Кулагин ("Енисей", Красноярск), Евгений Бабурин, Антон Астапкович (оба - БК "Нижний Новгород"), Никита Курбанов, Джоэль Боломбой (оба - ЦСКА), Андрей Зубков ("Зенит", Санкт-Петербург), Станислав Ильницкий ("Локомотив-Кубань", Краснодар).

"Звезды Мира": Майк Джеймс (США; ЦСКА), Айзея Кэнэн (США; УНИКС, Казань), Адас Юшкявичюс (Литва; "Парма", Пермский край), Кевин Пангос (Канада; "Зенит" СПб), Мантас Калниетис, Миндаугас Кузминскас (оба - Литва; "Локомотив-Кубань"), Джордан Мики (США; "Химки"), Дрю Гордон (США; "Автодор" / "Локомотив-Кубань"), Матеуш Понитка (Польша; "Зенит" СПб), Торнике Шенгелия (Грузия; ЦСКА).

Единая лига заблаговременно информировала СМИ о некоторых условиях при выборе составов. Так, в каждой из команд должно быть по пять баскетболистов задней линии (разыгрывающие и атакующие защитники) и по пять исполнителей, действующих на передней линии (форварды и центровые). Существовал лимит и на представительство одного клуба в команде: не более двух игроков. Американец Дрю Гордон перешел из "Автодора" в "Локомотив-Кубань" уже непосредственно по ходу голосования, поэтому у краснодарцев сразу три спортсмена в сборной легионеров.

В публикуемых списках - по десять человек. Еще по две вакансии для сборных распределит Единая лига через специальные приглашения ("уайлд кард"). И тогда в командах будет по дюжине игроков.

Приводим еще и тот вариант составов, который отправила в Единую лигу "Российская Газета":

"Звезды России": Михайловский ("Автодор"), М.Кулагин ("Енисей"), Швед ("Химки"), Фридзон ("Зенит" СПб), Бабурин, Астапкович (оба - "Нижний Новгород"), Ильницкий ("Локомотив-Кубань"), Клименко (УНИКС), Курбанов, Боломбой (оба - ЦСКА).

"Звезды Мира": Дж.Хилл ("Астана", Казахстан), Понитка, Холлинс (оба - "Зенит" СПб), Дж.Смит (УНИКС), Калниетис, Кузминскас (оба - "Локомотив-Кубань"), Юшкявичюс ("Парма"), Хог ("Енисей"), Шенгелия, Милутинов (оба - ЦСКА).

Сербский центровой Никола Милутинов был надежным выбором, но в итоге выяснилось, что игрок не сможет выступить в "Матче Звезд" из-за травмы.